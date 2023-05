“Cứu cánh” bảo vệ gan cho người hay uống rượu bia

Tình trạng người mệt mỏi, nôn nao, nhức đầu, khó ngủ… đã trở thành “nỗi ám ảnh” của không ít cánh mày râu sau mỗi lần uống rượu bia. Ngoài ra, rượu bia còn là kẻ thù số 1 của gan, nguyên nhân dẫn đến men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan …

Gan kêu cứu do “nhậu” thường xuyên

Rượu bia đã trở thành văn hóa phổ biến của người Việt xưa và nay. Uống rượu bia được nhiều người xem như “công cụ” giao lưu, gặp gỡ để phục vụ các mối quan hệ xã hội hay để thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng… Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, rượu bia đã và đang bị lạm dụng quá mức, hiếm có cuộc vui nào mà trên bàn tiệc, bàn nhậu không có vài chai rượu, hay vài chục lon bia.

Anh Nguyễn Trung Kiên, nhân viên IT - Công nghệ thông tin tại Hà Nội cho biết: “Vào các buổi chiều, nhất là mùa hè nắng nóng như thế này, sau giờ tan ca hay kết thúc một trận bóng nảy lửa, hay đơn giản chỉ vì lâu ngày không gặp nhau… là anh em chúng tôi lại có cớ tụ tập làm “đôi ba chén rượu”, “vài cốc bia hơi” để thắt chặt tình cảm”.

Theo anh Trung Kiên, điều này thường thấy ở cánh đàn ông làm nghề như xây dựng, kinh doanh, hay dân văn phòng,... Lâu dần, việc đi nhậu dù là phục vụ quan hệ xã hội hay thư giãn cũng trở thành một thói quen khó tránh, vui buồn đều uống.

Và hậu quả để lại sau mỗi cuộc nhậu mà cánh mày râu phải gánh chịu là tình trạng mệt mỏi, nôn nao, nhức đầu, khó ngủ, kèm theo đó là mẩn ngứa, nổi nhọt, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu, ăn uống không ngon miệng… do gan “đình công - kêu cứu”. Thêm vào đó, rượu bia lâu ngày là thủ phạm khiến gan bị tổn thương, gây suy giảm chức năng và các bệnh lý nghiêm trọng tại gan. Tuy nhiên, vẫn nhiều người chưa nhận thức đầy đủ tác hại hoặc còn chủ quan với chính sức khỏe của mình.

Rượu bia là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan

Theo chia sẻ của các bác sĩ chuyên khoa gan mật, chất cồn (ethanol) có trong rượu bia sau khi vào cơ thể chỉ có khoảng 10% được đào thải qua đường tiểu, mồ hôi và hơi thở, 90% còn lại sẽ được chuyển hóa và giải độc tại gan. Nhưng gan chỉ có thể chuyển hóa một lượng cồn vừa phải, trong thời gian ngắn.

Nếu tốc độ và nồng độ rượu bia uống vào vượt quá khả năng xử lý, gan sẽ không kịp sản xuất ALDH và Glutathione để chuyển hoá hết sẽ biến chất ethanol có trong rượu bia thành một chất rất độc là Acetaldehyde. Lúc đó, Acetaldehyde ứ đọng, tích tụ trong cơ thể sẽ gây ra hàng loạt triệu chứng nhiễm độc cấp. Biểu hiện thường thấy nhất là ảnh hưởng lên não, gây triệu chứng “say rượu” như: chóng mặt, nhức đầu, khó ngủ, rối loạn hành vi, tâm thần, mất kiểm soát, bủn rủn chân tay…

Các cơ quan khác như tụy, dạ dày, đại tràng cũng bị tác động trực tiếp, với biểu hiện buồn nôn, nôn nao, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, chảy máu dạ dày, đau bụng, đi ngoài nhiều lần… Ngoài ra, chất độc Acetaldehyde sản sinh do việc uống rượu bia cũng gây hại tim mạch, làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ.

Chưa kể, trên bàn nhậu thường có đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây hại gan, nóng gan, dẫn tới tình trạng đầy bụng, khó tiêu, nổi mụn… sau mỗi lần “chén chú, chén anh”.

Đặc biệt, việc lạm dụng rượu bia thường xuyên sẽ làm từng tế bào của lá gan từ từ bị tổn thương. Bắt đầu từ việc tấn công, phá hủy tế bào gan, chất độc Acetaldehyde trong rượu bia khiến chức năng gan suy giảm, gây men gan cao, gan nhiễm mỡ, lâu ngày sẽ gây viêm gan, xơ gan do rượu. Mặc dầu nguy hại là vậy, nhưng nhiều nam giới vẫn “tặc lưỡi bất chấp” vì chủ quan, hoặc vì chưa thấy ngay những tác hại, cho đến khi được cảnh báo khi thăm khám.

Bí quyết nào “cứu cánh” cho lá gan?

Để bảo vệ gan, phòng tránh các bệnh về gan thì cách tốt nhất là hạn chế sử dụng rượu bia và các đồ uống có cồn. Tuy nhiên, đối với một số người do tính chất công việc, nhu cầu giao tiếp nên việc sử dụng rượu bia là khó tránh. Do vậy, cần có những biện pháp để hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu và bảo vệ sức khỏe lá gan. Trong đó, bổ sung các loại thảo dược thiên nhiên giúp khỏe gan, tăng thải độc đang là xu hướng được ưu tiên hàng đầu.

Mới đây, Dược phẩm Hoa Linh đã cho ra mắt Nước uống hỗ trợ Khỏe gan, tăng thải độc TPBVSK Ích Can Thanh. Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa các thảo dược tốt cho lá gan như chiết xuất cây Kế sữa (Silymarin) theo kinh nghiệm sử dụng của người phương Tây và các thảo mộc truyền thống Á Đông như Actiso, Nhân trần và nhiều thảo dược khác, phát huy tác dụng hiệp đồng hỗ trợ nâng cao sức khỏe lá gan.

Đặc biệt, Chiết xuất Kế sữa (Silymarin) trong Ích Can Thanh được bào chế dạng tan trong nước nhờ sáng chế kỹ thuật riêng, là cơ sở quan trọng để sản xuất Ích Can Thanh dạng nước, dễ hấp thu, tối ưu công dụng Hỗ trợ khỏe gan, tăng thải độc.

Là sản phẩm hỗ trợ bảo vệ, nâng cao sức khỏe lá gan, hỗ trợ thải độc gan, nên Ích Can Thanh thích hợp với tất cả mọi người, đặc biệt tốt cho những người thường xuyên phải uống rượu bia.

Khi không thể “né tránh” được rượu bia, nam giới có thể nhờ tới sự trợ giúp của Ích Can Thanh bằng việc uống ngay 1 lọ (20ml) trước hoặc sau khi uống rượu giúp “Khỏe gan, tăng giải rượu”: hỗ trợ giảm mệt mỏi, tăng tỉnh táo, giảm các triệu chứng “say rượu” như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, mất kiểm soát… Đồng thời, người dùng Ích Can Thanh cũng yên tâm hơn vì gan được bảo vệ, hỗ trợ thải độc tốt, giảm nguy cơ gây tổn thương và các bệnh lý về gan do rượu.

Với nam giới thường xuyên phải uống rượu bia, 1 lọ Ích Can Thanh mỗi ngày là biện pháp chủ động giúp bảo vệ gan, hỗ trợ tăng thải độc, hỗ trợ phòng ngừa và làm chậm sự tiến triển các bệnh lý tại gan do rượu gây ra như men gan cao, gan nhiễm mỡ, suy gan, xơ gan…

Nước uống giúp Khỏe gan, tăng thải độc Ích Can Thanh sử dụng an toàn, tốt tự nhiên với tiêu chuẩn 3 KHÔNG: Không chất bảo quản, Không chất tạo màu, Không đường hóa học. Sản phẩm thích hợp với người kiêng đường, tiểu đường.

Hiện có bán tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc.

Để tìm điểm bán gần bạn nhất, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Hoặc liên hệ tổng đài: 1900.57.1255 để được tư vấn

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại: https://tuvan.khoemanhlagan.com/

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(XNQC: 827/2022/XNQC-ATTP)