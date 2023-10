Cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Ngày 6/10, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 42 Đào Tấn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 23h10 ngày 5/10, lửa bất ngờ bùng cháy tại ngôi nhà trên. Thời điểm phát hiện cháy tại tầng 1, cả gia đình chủ nhà đã chạy lên tầng 2 và hô hoán hàng xóm ứng cứu.

Ngay lập tức, tổ tuần tra của Công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu) có mặt phá cửa xông vào nhà, dùng bình chữa cháy tìm cách khống chế lửa. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu cũng nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy đến ứng cứu và giải cứu 3 người dân thoát nạn.



Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.