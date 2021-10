Cuối tháng 10, miền Trung liên tục có mưa to diện rộng

TPO - Hiện bão số 8 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của cơn bão, từ 13-16/10 ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to đến rất to.

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.