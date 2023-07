Cuộc sống ẩn dật của An Dĩ Hiên khi có chồng tù tội

TPO - Chồng đại gia của An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện bị kết án 14 năm tù giam. Hiện tại, ba mẹ con An Dĩ Hiên sống ẩn dật.

Ngày 20/7, Sina đưa tin nữ diễn viên Hạ Vu Kiều, bạn thân của An Dĩ Hiên tiết lộ về cuộc sống hiện tại của nàng Triệu Mẫn. Theo Hạ Vu Kiều An Dĩ Hiên và ông xã Trần Vinh Luyện chưa ly hôn như truyền thông đăng tin trước đây.

Bên cạnh đó, Hạ Vu Kiều cho biết ba mẹ con An Dĩ Hiên đang cố gắng sống ổn định sau khi xảy ra biến cố. Bạn thân không tiết lộ vị trí nơi ở cụ thể của An Dĩ Hiên là ở Macao hay đã về Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra, An Dĩ Hiên chưa có kế hoạch quay lại giới giải trí.

Theo Sina, hiện tại An Dĩ Hiên chọn sống ẩn dật vì tai tiếng của chồng khiến nữ diễn viên bị ảnh hưởng danh tiếng. Cô từng là thiên kim tiểu thư nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc, sự nghiệp thành công trong giới giải trí Hoa ngữ. Thời điểm còn hạnh phúc, An Dĩ Hiên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc sang trọng để khoe cuộc sống giàu sang, do đó khi chồng vướng vòng lao lý, nữ diễn viên cảm thấy danh dự bị tổn hại.

Bên cạnh đó, theo Sina, nhiều người cho rằng An Dĩ Hiên cũng phải chịu một phần trách nhiệm cùng chồng. Công chúng bày tỏ nữ diễn viên có thể biết chồng phạm pháp nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Do đó, khán giả không muốn An Dĩ Hiên trở lại giới giải trí.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan, Trung Quốc, thuộc thế hệ thứ hai trong gia đình quan chức (quan nhị đại). Ông nắm giữ khối sản nghiệp lớn đồng thời là chủ tập đoàn bảo an và công ty dệt quân dụng làm ăn phát đạt, khởi đầu kinh doanh tại Đài Trung sau đó mở rộng đến Đài Bắc. Ông nội là cán bộ cao cấp của chính phủ, bà nội là đại địa chủ miền Đông sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

An Dĩ Hiên từng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...

Bản thân nữ diễn viên có sự nghiệp thành công với khối sản riêng lên tới hơn 15 triệu USD. Do đó, An Dĩ Hiên không lo ngại về kinh tế. Bên cạnh đó, chồng của An Dĩ Hiên cũng có khối tài sản lên tới 1,45 tỷ USD trước khi bị bắt.

An Dĩ Hiên và chồng kết hôn vào tháng 6/2017 với hai lễ cưới rình rang tiêu tốn hàng nghìn tỷ ở Hawaii và Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, mỹ nhân Tây du ký còn đi chụp ảnh cưới ở Paris và Maldives.

Tuy nhiên, tháng 12/2021, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt và bị kết án 14 năm tù giam với hơn 30 tội danh như kinh doanh sòng bạc trái phép, hối lộ, rửa tiền, cầm đầu tổ chức tội phạm...