Cuộc chiến của những bác sĩ biến chất

TPO - Series Hàn Quốc "Hyper Knife" mở ra cuộc chiến cân não giữa hai bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài ba nhưng đầy góc khuất. Tác phẩm nhanh chóng gây sốt toàn cầu nhờ kịch bản kịch tính, nhiều cú twist nghẹt thở.

Hyper Knife (Tựa Việt: Lưỡi dao hiểm hóc) quy tụ hai ngôi sao Park Eun Bin và Sul Kyung Gu, được nhiều chuyên trang đánh giá là một trong những series Hàn Quốc đáng xem nhất nửa đầu 2025.

Ra mắt trên Disney+, series lập tức gây sốt toàn cầu nhờ cốt truyện độc đáo, diễn xuất thuyết phục và phong cách kể chuyện táo bạo. Theo Variety, tác phẩm lập kỷ lục là series Hàn có lượt xem cao nhất trên nền tảng phát trực tuyến của “Nhà Chuột” trong năm nay.

Khi bác sĩ thiên tài biến chất

Nhân vật chính trong phim là Jung Se Ok (Park Eun Bin), bác sĩ phẫu thuật thần kinh tài năng đến mức được ca ngợi như thiên tài. Nhưng sau một sự cố đáng tiếc, cô bị tước giấy phép hành nghề và mất cả sự nghiệp.

Trước tình cảnh đó, Se Ok chuyển sang làm bác sĩ “chui”, thực hiện các ca mổ phi pháp trong một phòng phẫu thuật bí mật. Tình cờ, cô được tái hợp với thầy cũ Choi Deok Hee (Sul Kyung Gu). Theo thời gian, nhân vật nhận ra người từng dẫn dắt cũng chính là kẻ đã đẩy mình vào tình cảnh hiện tại.

Với thời lượng tám tập, Hyper Knife hấp dẫn nhờ kịch bản được xây dựng chặt chẽ. Mỗi tập đều cài cắm cú twist gây bất ngờ, lôi kéo khán giả đi đến cái kết để hiểu rõ động cơ thực sự của các nhân vật.

Trước Hyper Knife, Hàn Quốc từng làm nhiều phim về đề tài y khoa thành công như Hospital Playlist, Dr. Romantic, The Good Doctor… Gần nhất có The Trauma Code: Heroes on Call (Trung tâm chăm sóc chấn thương) gây sốt trên Netflix nhờ khéo léo khai thác yếu tố hài hước.

Trong khi đó, Hyper Knife đưa khán giả vào một thế giới đen tối hơn, nơi phòng mổ trở thành cuộc “cân não” giữa các bác sĩ.

Phim ghi điểm nhờ cách dẫn dắt tài tình của đạo diễn Kim Jung Hyun. Nhà làm phim khéo léo kết hợp góc quay, ánh sáng và âm nhạc để tạo nên bầu không khí căng thẳng, đôi khi rùng rợn. Các cảnh phẫu thuật được được tái hiện chân thực, chi tiết giúp người xem cảm nhận rõ những áp lực mà bác sĩ đang phải đối mặt.

Tâm lý các nhân vật cũng được đào sâu. Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghề, Se Ok sẵn sàng vượt qua mọi ranh giới đạo đức để theo đuổi mục tiêu. Trong khi đó, Deok Hee thì lạnh lùng và khó đoán, nội tâm phức tạp.

Theo thời gian, mối quan hệ giữa hai thầy trò thân thiết dần rạn nứt và đầy xung đột. Ai cũng muốn phô diễn tài năng nhưng cũng bộc lộ những góc khuất đáng sợ.

Qua câu chuyện, phim đặt nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm. Đôi lúc, đạo đức và tài năng có thể không song hành. Các bác sĩ dù xuất chúng đến mấy, cũng không thể biện minh cho việc sẵn sàng thực hiện các ca mổ phi pháp.

Tham vọng có thể là con dao hai lưỡi. Cả Se Ok và Deok Hee đều là những thiên tài phẫu thuật thần kinh với niềm đam mê mãnh liệt cho nghề. Song, chính tham vọng đã đẩy họ vào những con đường đen tối, dần lạc lối và đánh mất lương tri.

Park Eun Bin nỗ lực

Park Eun Bin đang chứng minh giải Daesang 2023 cho vai diễn trong Extraordinary Attorney Woo là xứng đáng. Từ luật sư, ca sĩ và lần này là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, cô đều có thể “cân” tốt mọi dạng vai.

Ngôi sao sinh năm 1992 lột tả rõ nét chuyển biến tâm lý của nhân vật chính Jung Se Ok. Từ một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, cô dần biến chất, trở thành một người lạnh lùng và tàn nhẫn.

Trước một Sul Kyung Gu quá lão luyện, Park Eun Bin không hề lép vế, thậm chí còn tạo nên màn đối đầu hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ khiến người xem khó thể rời mắt. Bản thân khả năng nhập vai của cô cũng là một cú twist, giúp hành trình của nhân vật trở nên lôi cuốn hơn.

Sul Kyung Gu thì không còn gì để chê. Từng ánh mắt, cử chỉ đến lời thoại của anh đều toát lên uy lực, cho thấy chiều sâu của một nhân vật mang nhiều lớp mặt nạ. Kinh nghiệm dày dạn giúp Sul Kyung Gu tạo nên đối trọng hoàn hảo với Park Eun Bin, thêm phần “nặng đô” cho câu chuyện.

Khi ra mắt, Hyper Knife nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình. Phim đạt điểm số 7.8/10 trên IMDb và 8.3/10 trên MyDramaList. Phần lớn đánh giá cao cách đạo diễn dẫn dắt câu chuyện, tạo dựng không khí hồi hộp và khai thác tâm lý nhân vật sắc bén.

Diễn xuất của hai ngôi sao Park Eun Bin và Sul Kyung Gu cũng là yếu tố giúp phim khác biệt, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Họ tương tác tốt trước ống kính, nâng đỡ để cùng nhau tỏa sáng trong một tác phẩm nặng về tâm lý.

Dẫu vậy, Hyper Knife vẫn không hoàn hảo. Để tạo kịch tính, một số chi tiết trở nên thiếu tính thuyết phục. Các cảnh hồi tưởng lặp đi lặp lại có thể khiến người xem cảm thấy mất tập trung.

Cái kết cũng gây tranh cãi, tạo cảm giác hụt hẫng vì chưa giải quyết triệt để một số tình tiết quan trọng. Câu chuyện khép lại vội vàng trong tập tám, khiến một số người xem không hài lòng.