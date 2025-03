Cụ bà 91 tuổi nguy kịch vì viên sỏi ống mật chủ chưa đến 2cm

Cụ bà Đ.T.T, 91 tuổi, cấp cứu vì viêm đường mật, viêm tụy cấp thể nặng do sỏi ống mật chủ, phải thở Oxy hỗ trợ. May mắn, bà T được can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng ERCP thành công, thoát cơn nguy kịch nhẹ nhàng, không cần phẫu thuật.

Viêm đường mật, viêm tụy cấp thể nặng vì viên sỏi chưa đến 2 cm

Bệnh nhân Đ.T.T, 91 tuổi, cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng nguy kịch: sốt, vàng da vàng mắt nhiều, thể trạng yếu, ý thức kém, phân áp oxy giảm sâu, phải thở oxy hỗ trợ.

Xét nghiệm cận lâm sàng ban đầu cho thấy chỉ số men gan AST, ALT của bệnh nhân tăng gấp 7 lần, men gan GGT tăng 30 lần, chỉ số CRP (mức độ viêm) tăng gấp 30 lần, bilirubin tăng gấp 8 lần bình thường. Chẩn đoán bệnh nhân T đang gặp tình trạng viêm đường mật, viêm tụy cấp mức độ nghiêm trọng.

Thông qua chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, bác sĩ phát hiện có sỏi ống mật chủ kích thước 17mm tại vị trí ngã ba đường mật. Viên sỏi chưa đến 2 cm này là nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm mật, thâm nhiễm quanh tụy của bệnh nhân T.

Đáng nói, bệnh nhân có nhiều bệnh nền như huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, có tiền sử tai biến mạch máu não... Ngoài ra, bệnh nhân tuổi cao, khi nhập viện thể trạng rất yếu, khiến việc điều trị càng thêm khó khăn. Do đó, ekip bác sĩ đã quyết định lựa chọn phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng ERCP, mục tiêu lấy sạch sỏi ở ống mật chủ, giải quyết triệt để tình trạng viêm nhiễm mật - tụy cho người bệnh.

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) thông tắc đường mật, nhẹ nhàng hóa giải nguy kịch

Ngay khi chẩn đoán xác định tình trạng bệnh, ekip bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa tiêu hóa, hồi sức tích cực, tim mạch, thần kinh… lựa chọn giải pháp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy sỏi ống mật chủ, nỗ lực cứu sống người bệnh.

"Thể trạng của bệnh nhân rất yếu, lại đang sử dụng thuốc chống đông máu nên không thể thực hiện can thiệp ngay. Tuy nhiên, tình trạng viêm cũng rất nghiêm trọng, nếu kéo dài sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy các tạng, nguy hiểm đến tính mạng" - PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân T cho biết.

Theo đó, bệnh nhân T được điều trị hồi sức tích cực trong 2 ngày liên tục. Ngay khi tình trạng ổn định, ekip đã thực hiện ERCP lấy sỏi ống mật chủ, giải quyết tận gốc tình trạng viêm nhiễm cho người bệnh.

“Chúng tôi đã tổ chức ekip can thiệp gồm cả bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ gây mê - hồi sức cùng lúc tham gia, kết hợp chặt chẽ, dự phòng cho các tình huống bất ngờ, cố gắng hết sức cứu sống người bệnh." - PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ thêm.

Sau hơn 30 phút tập trung cao độ, ekip gồm 10 bác sĩ, kỹ thuật viên đã lấy sỏi kích thước 1,7x1,1cm ra khỏi ống mật chủ, thành công giải áp đường mật mà không để lại biến chứng gì.

Theo dõi sau ERCP, tình trạng viêm tụy cấp, viêm đường mật cải thiện rõ rệt, các chỉ số nhanh chóng trở lại bình thường. 2 ngày sau khi thực hiện ERCP, bệnh nhân T được ra viện trong tình trạng hồi phục tốt.

Nội soi mật tụy ngược dòng - giải pháp tối ưu cho bệnh nhân mắc sỏi ống mật chủ

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, nội soi mật tụy ngược dòng ERCP là giải pháp tương đối an toàn và có nhiều ưu thế vượt trội trong điều trị bệnh lý mật - tụy do sỏi ống mật chủ. Bởi lẽ, đây là thủ thuật can thiệp nhẹ nhàng, xâm lấn tối thiểu, ít ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

"Đặc biệt, với trường hợp bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu, có nhiều bệnh lý nền như bệnh nhân T, nếu thực hiện thành công ERCP, bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng, nhẹ nhàng, không phải nằm viện kéo dài, do đó cũng tiết kiệm chi phí điều trị" - PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình phân tích thêm.

Là một trong những chuyên gia đầu ngành về nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình đã có hơn 35 năm tu nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình giữ vị trí Trưởng khoa Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc - Yên Ninh, là chuyên gia trực tiếp thăm khám và thực hiện ERCP thành công cho hàng trăm bệnh nhân tại đây.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình, kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng là giải pháp cứu nguy cho nhiều bệnh nhân tắc mật do sỏi ống mật chủ. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật phức tạp, và các trường hợp cấp cứu như bệnh nhân T lại càng phức tạp hơn, đòi hỏi bác sĩ chuyên môn cao, phối hợp nhiều chuyên khoa, đi kèm trang thiết bị hiện đại. Do đó, khi có những triệu chứng bất thường như đau bụng, vàng da, vàng mắt, sốt cao...người bệnh cần thăm khám ở đơn vị y tế uy tín để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, an toàn, hiệu quả.