CSGT Hà Nội tặng hàng trăm phần quà cho học sinh vùng cao bị cô lập sau bão lũ

TPO - Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tặng hàng trăm phần quà hỗ trợ các em học sinh Trường tiểu học Chiêu Yên (Tuyên Quang), nơi bị cô lập hoàn toàn trong cơn bão số 3.

Xã Chiêu Yên (Yên Sơn, Tuyên Quang) là một trong những nơi bị cắt điện, mất sóng liên lạc, thiếu thốn nước sạch và nhu yếu phẩm và bị cô lập hoàn toàn sau cơn bão số 3 (bão YAGI).

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 17/9, đoàn công tác do trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 làm trưởng đoàn cùng Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ và toàn bộ các đoàn viên ưu tú Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình "Mùa trăng cho em - Mùa thương cho mọi nhà", tại trường tiểu học Chiêu Yên.

Theo trung tá Đặng Hồng Giang, đường vào điểm trường là đường mòn có địa hình dốc đứng và trơn trượt do sau lũ nên Công an huyện Yên Sơn đã bố trí xe chuyên dụng chuyên chở người và quà từ thiện.

"Trên đường đi, đoàn gặp nhiều đoạn đường khó dốc cao, sạt lở, tưởng chừng phải quay đầu xe, nhưng với khẩu hiệu hành động "Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông" và được sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an xã Chiêu Yên cùng người dân hỗ trợ đẩy, kéo xe băng qua đoạn đường khó, do đó, đoàn cũng vào tới điểm trường" - Trung tá Giang chia sẻ.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ phòng CSGT Công an TP Hà Nội kết hợp với Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ công an Huyện Yên Sơn tổ chức chương trình trung thu cho 130 bạn thiếu nhi. Trong đó có 26 học sinh lớp mầm non, nhà trẻ và 104 bạn học sinh cấp 1 đang theo học tại điểm trường tiểu học Chiêu Yên và hỗ trợ 3 hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3.

Các phần quà hỗ trợ gồm: tặng 3 gia đình thiệt hại nặng nề sau bão mỗi gia đình 1 chăn ấm và 2 triệu đồng/hộ; tặng 10 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 10 thầy cô giáo của nhà trường; tặng 20 phần quà đặc biệt cho học sinh nghèo vượt khó của trường cấp 1; tặng 26 phần quà cho 26 bạn học sinh lớp mầm non, nhà trẻ; tặng 20 chăn bông và 1 thùng đồ chơi giáo cụ cho lớp mầm non, nhà trẻ; tặng quỹ khuyến học 5 triệu đồng cho nhà trường; tặng 130 phần cho tất cả các học sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ khác cho nhà trường.

Chia sẻ tại chương trình, trung tá Đặng Hồng Giang cùng cán bộ động viên bà con và các em học sinh sớm ổn định cuộc sống, học tập.

Xúc động với tình cảm của lực lượng CSGT Thủ đô, lãnh đạo xã Chiêu Yên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói chung và Phòng CSGT nói riêng đã dành cho nhân dân xã Chiêu Yên, phát huy tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".