CSGT Hà Nội đánh chặn nhiều tuyến đường xử lý hàng chục 'quái xế'

TPO - Đêm 28/3, lực lượng CSGT Hà Nội bố trí nhiều tổ công tác đồng loạt làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thuộc quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy "độ chế", lạng lách, đánh võng... vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động nắm tình hình, lên kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng thanh thiếu niên, điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là một trong sáu nhóm hành vi vi phạm - nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Khoảng 20h ngày 28/3, Đội CSGT đường bộ số 6 huy động 100% quân số để họp, quán triệt phương án, phân công nhiệm vụ, bố trí các tổ công tác triển khai tại các địa bàn trọng điểm.

Đúng 21h ngày 28/3/2025, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 đồng loạt triển khai tại nhiều khu vực thuộc các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy, nhằm kiểm soát tình hình giao thông. Tại ngã tư đường Hoàng Minh Thảo - Xuân Tảo, tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn hiệu Ducati màu đỏ - trắng với tiếng pô độ đặc trưng từ xa. Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, nam tài xế này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến xe.

Một trường hợp khác, N.V.Đ (quê Thanh Hóa), bị phát hiện điều khiển xe “độ” pô, không gắn biển số, thừa nhận tự lắp linh kiện cũ để thỏa đam mê, đồng thời vi phạm nồng độ cồn 0,129 mg/L khí thở. Với hành vi này, ngoài phạt tiền, Đ. có thể bị tước giấy phép lái xe, chưa kể các hình phạt bổ sung cho việc "độ" xe và không gắn biển số.

"Tôi đi đường cũng có người nói vì khó chịu vì tiếng pô xe của mình và cảm thấy áy náy" - Đ. thú nhận về việc gây phiền phức cho người khác và hứa sẽ thay pô nguyên bản sau khi bị xử lý.

Các trường hợp vi phạm được đưa về điểm tập kết để phân loại, xử lý. Đáng chú ý, nhiều tài xế rất trẻ, sinh từ 2007-2010, nằm trong diện kiểm tra. Ngoài đo nồng độ cồn, CSGT còn test ma túy với các trường hợp nghi vấn. Đây là một trong những nỗ lực của Công an Hà Nội nhằm xử lý sáu nhóm hành vi gây tai nạn giao thông, đặc biệt từ giới trẻ, góp phần đảm bảo an toàn trên các tuyến đường thủ đô.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết đơn vị chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án kiểm tra chi tiết tại từng khu vực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

"Công tác tuần tra được tổ chức chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa các tổ công tác nhằm xử lý đúng đối tượng vi phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông và cán bộ làm nhiệm vụ" - Trung tá Chiến nhấn mạnh.

Đến khoảng 24h cùng ngày, tổ công tác xử lý gần 30 trường hợp, gần 40 đối tượng. Trong đó các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe nẹt pô... Đáng chú ý có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,548 mg/L khí thở.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, thậm chí mang theo hung khí khi tham gia giao thông. Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính người vi phạm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai lực lượng tập trung xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt vào ban đêm và các tối cuối tuần – thời điểm dễ phát sinh các hành vi vi phạm nguy hiểm. Việc triển khai làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ các tuyến cửa ngõ, khu vực giáp ranh còn nhằm ngăn chặn từ sớm các nhóm thanh thiếu niên từ khu vực ngoại thành di chuyển vào nội đô tụ tập, gây rối" - đại tá Trần Đình Nghĩa thông tin.

Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết thêm, thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác xuyên đêm, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên. Công tác này nhằm bảo đảm giữ vững trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.