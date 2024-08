CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa phụ nữ co giật sau bị tai nạn đi cấp cứu

TPO - Trên đường tuần tra, Đại úy Huy phát hiện người phụ nữ bị co giật do tự ngã xe máy nên nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng đưa vào trạm y tế để cấp cứu.

Sáng 28/8, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, hai cán bộ thuộc Đội CSGT trật tự Công an huyện vừa kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, đưa người dân bị té ngã, co giật đến trạm y tế điều trị.

Lúc 9h40 ngày 27/8, trong khi đi đi tuần tra, Đại úy Nguyễn Lê Minh Huy cùng học viên thực tập Dương Quốc Huy trên đường Vĩnh Lộc (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) đã phát hiện một người phụ nữ nằm ngất xỉu bên đường, có triệu chứng co giật do bị ngã xe.

Nhận thấy tình hình cấp bách, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời, Đại úy Huy báo cáo chỉ huy đơn vị và dùng mô tô đặc chủng đưa nạn nhân đến Trạm y tế xã Phạm Văn Hai, cách đó khoảng 5km.

Nạn nhân là bà T.P. (35 tuổi) quê Bến Tre. Sau khi được nhân viên y tế sơ cứu, sức khỏe của bà P. đã ổn định trở lại. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán nạn bà P. bị hạ canxi, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Trưa cùng ngày, Đại úy Huy đã thông tin tình hình cho người thân của bà P. biết và người nhà đã đến trạm y tế đón bà P. về.