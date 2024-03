Công việc linh hoạt là ưu tiên của người trẻ để xua tan căng thẳng, cân bằng cuộc sống

Giữa kỷ nguyên mạng xã hội và kết nối toàn cầu, Gen Z đang kiến tạo những phong cách sống mới, trong đó nổi bật là xu hướng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giúp họ thư thái thưởng trà, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống để làm việc với hiệu suất tốt nhất.

Trung Quân, 28 tuổi, 1 năm trước nghỉ việc quản lý nhãn hàng tại một doanh nghiệp có tiếng. Lý do không phải vì công việc mới đem lại bước tiến cao hơn mà anh muốn tìm một môi trường mở hơn, thay cho những ngày dài căng mình ở văn phòng với các cuộc họp chiến lược, thị trường, thương hiệu kéo dài từ sáng tới khuya.

Quân chuyển qua làm tư vấn chiến lược marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. “Mình làm cùng lúc cho nhiều doanh nghiệp chứ không “đóng đinh” tại 1 chỗ. Trao đổi công việc qua điện thoại, viber, email, zoom. “Văn phòng” của mình có thể là bất cứ đâu, rất thoải mái mà vẫn hiệu quả”, Trung Quân cho biết.

Làm việc theo hình thức “work from anywhere”, Quân có nhiều thời gian hơn cho bản thân, điều mà trước kia anh không thể có. “Vừa làm việc, vừa đi đây đó khám phá những vùng đất mới để có thêm trải nghiệm. Mình thích “xê dịch” để quan sát cuộc sống, nhu cầu của người dân để có thêm ý tưởng cho công việc.

Tuy nhiên, vì hay đi đây đó nên nhiều lúc mình gặp những khó khăn, trục trặc về công nghệ như thiếu wifi hay sóng 4G để kết nối khi công việc cần gấp. Những lúc như thế, mình thường uống chai Trà Xanh Không Độ với EGCG và Vitamin C để xua tan căng thẳng, mệt mỏi và tìm cách giải quyết khó khăn. Việc gì cũng có thể vượt qua khi mình biết cách giải nhiệt cuộc sống để tận hưởng tuổi trẻ một cách trọn vẹn, ý nghĩa nhất”, Trung Quân tươi cười nói.

Những khái niệm như “work from home" (làm việc tại nhà), “work from anywhere" (làm việc ở bất cứ đâu) hay “remote work" (làm việc từ xa) đang tạo ra cơn sốt trên nền tảng mạng xã hội và trở thành hình thức làm việc được Gen Z săn đón.

Kết thúc buổi họp trình bày về kế hoạch digital marketing mùa hè cho ban giám đốc và các bộ phận liên quan, Mỹ Tiên (27 tuổi, sống tại Đà Nẵng) thư thả ngồi uống chai Trà Xanh Không Độ trong quán café theo phong cách vingate mà cô yêu thích.

Cuối năm trước, Tiên được mời về làm trưởng nhóm Digital Marketing cho công ty hiện tại có trụ sở tại quận 3, TP.HCM. Ngoài các chế độ đãi ngộ theo vị trí, cô gái trẻ được ưu tiên làm việc từ xa mà không cần tới công ty.

“Điều quan trọng là bạn bàn giao kết quả công việc theo deadline cam kết chứ không phải bạn có mặt hay làm đủ số giờ mỗi ngày, đừng biến mình thành zombie công sở”, đó là điều mà Tiên tâm đắc và đồng ý làm việc tại công ty sau khi trao đổi, lắng nghe quan điểm của ban giám đốc, dù cô không ở TP.HCM.

Một khảo sát diện rộng trên 18.000 lao động ở 24 quốc gia của tập đoàn nhân sự Mỹ ManpowerGroup cho thấy, gần một nửa (45%) ứng viên không còn hứng thú với các công việc toàn thời gian, nhưng họ gặp nhau ở các điểm chung: mong muốn có sự linh hoạt, cuộc sống cân bằng và tự chủ.

Cũng như vậy, yêu tự do đã ăn sâu vào suy nghĩ của Mỹ Tiên, khiến “làm việc từ xa" trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi cô chọn việc. Nữ 9X cho biết: “Công việc của mình liên quan tới sáng tạo nên việc phải tới văn phòng không giúp nuôi dưỡng, phát triển ý tưởng. Mình thích lang thang quán xá, gọi một chai nước yêu thích như Trà Xanh Không Độ EGCG với và Vitamin C để xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống, đó là cách mình bắt đầu làm việc hiệu quả mỗi ngày”.

Một chuyên gia chiến lược ở công ty tìm kiếm việc làm cho biết: “Giới trẻ ngày nay sẵn sàng làm hết mình để hoàn thành công việc của họ được giao, sau đó đổi lại họ có được thời gian cho chính mình”.

Đang làm trưởng nhóm hướng dẫn viên du lịch với thu nhập trong mơ của nhiều người, Trường An bất ngờ xin nghỉ việc. Với cá tính năng động, yêu thích sáng tạo, đích đến của chàng trai trẻ không phải là việc hàng ngày dẫn các đoàn khách thăm quan trong và ngoài nước mà trở thành một nhà sáng tạo nội dung số.

“Không chỉ đảm bảo thu nhập mà mình còn hoàn toàn tự do, thoải mái và thỏa sức sáng tạo trong công việc mình yêu thích”, An tiết lộ về công việc mà anh lựa chọn.

Trường An cho biết anh không thể mãi chạy theo từng đoàn khách, lên kế hoạch ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại cho khách từ năm này qua năm khác mà không thể xây dựng kế hoạch cho bản thân. “Nếu không xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”, An cho biết đó là động lực để anh chọn rẽ sang con đường làm tự do.

Công việc sáng tạo nội dung số giúp anh tiếp tục đi khắp đây đó theo sở thích cá nhân, có cho mình những giây phút thư thái thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ với EGCG và Vitamin C giữa đại ngàn núi rừng hay trên sông nước mênh mang miền Tây để xua tan căng thẳng mệt mỏi sau khi vừa làm video trải nghiệm, điều mà anh không thể có trước đây khi những deadline, khách hàng dí theo từng phút.

“Thiết kế được cuộc sống giống như mình mơ ước chính là thành công lớn nhất lúc này”, An kể. Thành công đến từ việc cân bằng công việc và cuộc sống, làm việc với lòng đam mê, hăng say cống hiến và luôn có những “khoảng trống” để xua tan căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống như khi thưởng thức chai Trà Xanh Không Độ.

Xu hướng tự làm chủ chính mình, theo đuổi đam mê cá nhân và tận hưởng cuộc sống tự do càng thể hiện rõ hơn qua thống kê của Google Trends, tại Việt Nam. Số liệu cho thấy, mức độ quan tâm của từ khóa "Freelancer" (người làm việc tự do) dao động khoảng 50% mỗi ngày kể từ năm 2023 thì đến sau Tết Nguyên đán 2024, mức độ quan tâm của từ khóa là 73% trên công cụ tìm kiếm Google.

Trước những thay đổi của xã hội hiện đại, một công việc với thu nhập tốt hay chức vụ cao không còn là yếu tố tiên quyết để người lao động lựa chọn. Với Gen Z, họ đang yêu cầu linh hoạt trong thời gian, địa điểm làm việc để cân bằng giữa cuộc sống. Để khi muốn, họ có thể “xách balo lên và đi”, hòa mình vào thiên nhiên qua những buổi camping, treckking và thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ giúp xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày.