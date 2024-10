Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động

TP - Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Cty cao su Chư Sê) đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp ưu tiên thu hút tuyển dụng, tạo việc làm, hỗ trợ an sinh cho lao động người dân tộc thiểu số, giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp.

Cty cao su Chư Sê được thành lập ngày 17/8/1984 nay là Cty TNHH MTV cao su Chư Sê (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) đứng chân trên địa bàn 03 huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông thuộc tỉnh Gia Lai có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 62% lao động. Hiện nay Cty có 7.535,82 ha cao su, trong đó diện tích cao su khai thác năm 2024 là 2.632,35ha, còn lại là diện tích cao su tái canh và kiến thiết cơ bản.

Để quản lý, khai thác và chăm sóc diện tích cao su trên, Cty đã sử dụng trên 1.000 công nhân lao động. Thu nhập bình quân toàn Cty hàng năm trên 7,5 triệu/tháng. Những năm qua, Cty cao su Chư Sê đã được tổ chức quốc tế cấp chứng nhận trong quản lý rừng bền vững, không có cưỡng bức lao động, không sử dụng lao động vị thành niên…

Ông Trần Ngọc Lộc - Phó Tổng Giám đốc Cty cao su Chư Sê khẳng định, mặc dù công ty đang gặp nhiều khó khăn song dù khó khăn đến đâu, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Cty vẫn chủ trương dành những ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Khi tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số không đủ mới tuyển lao động người Kinh.

Cùng với đó là các chủ trương ưu tiên đào tạo nghề, bố trí việc làm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tạo sinh kế và nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng người lao động dân tộc thiểu số. Triển khai toàn diện công tác an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, bền vững để người lao động dân tộc thiểu số có môi trường làm việc an toàn, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Cty chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thời gian qua, quan tâm đến công tác khám sức khỏe. Việc làm này nhằm mục đích, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn hoặc mới khởi phát, sớm phát hiện và quản lý các bệnh nghề cho người lao động.