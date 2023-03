Công ty GSM đầu tư vào Be Group, hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện

Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) và Be Group - Công ty công nghệ Việt Nam sở hữu nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ “be” đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư, nhằm đưa ô tô điện và xe máy điện vào hoạt động dịch vụ vận tải đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thoả thuận hợp tác, GSM sẽ đầu tư trực tiếp vào Be Group để hỗ trợ đối tác hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ, cũng như cung cấp dịch vụ vận chuyển công nghệ số một Việt Nam. Ngoài ra, thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Với chi phí vận hành tiết kiệm và trải nghiệm “không tiếng ồn, không khói xăng”, ô tô điện và xe máy điện sẽ giúp Be Group và các tài xế nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Trong giai đoạn đầu, GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế của Be Group để thuê hoặc mua ô tô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí hấp dẫn.

Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ, GSM và Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe. Theo đó, khách hàng gọi xe thông qua ứng dụng của Be Group có thể lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.

Thông qua thoả thuận hợp tác đầu tư này, GSM và Be Group sẽ trở thành những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong thúc đẩy và dẫn dắt cuộc cách mạng xanh trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển. Đây là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Hai bên cam kết sẽ cùng nhau truyền thông, quảng bá giúp nâng cao nhận thức của người dân về các ưu điểm vượt trội của loại hình phương tiện giao thông không khói, qua đó thúc đẩy khách hàng chuyển đổi sang sử dụng các loại xe chạy điện thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty GSM cho biết: “Thoả thuận hợp tác đầu tư với Be Group là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược ‘xanh hoá’ giao thông công cộng tại Việt Nam mà GSM đang nghiêm túc và mạnh mẽ triển khai. Thoả thuận này sẽ giúp cho hàng trăm nghìn tài xế của Be Group có cơ hội chuyển sang sử dụng các loại phương tiện giao thông điện thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường với mức chi phí hợp lý”.

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng Giám đốc Be Group chia sẻ: “Với quy mô hàng trăm nghìn tài xế cùng với nền tảng gần 10 triệu khách hàng được sử dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, Be tự nhận định vai trò và trách nhiệm quan trọng trong mục tiêu phổ cập thói quen sử dụng phương tiện xanh đến hàng triệu người dùng Việt một cách hiệu quả, nhanh chóng. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức nhưng với năng lực tiên phong và đột phá của sản phẩm VinFast, chúng tôi tin hợp tác sâu với GSM hoàn toàn có thể giúp hiện thực hoá tham vọng phủ xanh đường phố trong thời gian ngắn hơn để người dùng và tài xế được trải nghiệm vận chuyển an toàn, không tiếng ồn với chi phí hợp lý. Hợp tác này cũng thể hiện sự đóng góp của chúng tôi đối với chủ trương chung của Chính phủ trong việc cam kết và thực hiện các giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu ‘phát thải ròng bằng 0’ vào năm 2050”.

Theo kế hoạch, GSM sẽ chính thức đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast ngay trong tháng 4/2023, với quy mô đầu tư dự kiến lên tới 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Cùng với các tài xế Be Group chuyển đổi sang sử dụng ô tô và xe máy điện, dịch vụ vận chuyển bằng phương tiện giao thông xanh hứa hẹn sẽ nhanh chóng bùng nổ tại Việt Nam trong thời gian tới./.