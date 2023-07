Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản

TPO - Phà Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu giữa An Giang và Đồng Tháp sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 2/9, sau 4 năm dừng do có cầu mới bắc qua sông.

TPO - Công ty CP Đầu tư Hồng Bàng - Thành viên Tập đoàn Him Lam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP.Hải Phòng) có quy mô 7,3ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.110 tỷ đồng.