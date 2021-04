Công trình 'chục tỷ' ở Hậu Giang chưa sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

TP - Ngày 15/4, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong và UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức khởi công xây dựng “Công trình thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết: “Công trình chính thức được phát động ngày 17/3/2021, tháng cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.