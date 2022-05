Công nhân sập bẫy “tín dụng đen”

Sập bẫy, bị dọa giết

Rời quê Đồng Tháp, anh L.Q.T., đến Bình Dương và làm việc tại một công ty trên địa bàn TP Dĩ An. Để có phương tiện đi làm, anh đã vay 10 triệu đồng từ một điểm cho vay nặng lãi. “Thủ tục vay rất đơn giản, chỉ chứng minh thu nhập qua tin nhắn chuyển khoản vào điện thoại, sau đó đưa thẻ ngân hàng (ATM) và chứng minh nhân dân (CMND) cho họ. Trong vòng 3 phút, tôi được “giải ngân” 9 triệu nhưng phải gánh 10 triệu, 1 triệu là tiền lãi trong vòng 20 ngày. Quy trình trả nợ được tính đến ngày lương vào tài khoản. Chủ nợ sẽ cùng người vay đi ra trụ ATM để rút và tất toán ngay. Nếu lương không đủ trả, chủ nợ tiếp tục giữ lại thẻ và tính lãi theo giá “phạt”, mỗi ngày thêm 100 ngàn”, anh T. chia sẻ. Tuy nhiên, sau đó anh rơi vào vòng nợ nần với nhiều nỗi lo sợ. “Tôi liên tục bị dọa giết vì không đủ tiền trả nợ”, anh T. nói trong lo lắng.

Anh T.A, công nhân làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú (Bình Phước) cũng cho hay, do khó khăn nên anh đã phải vay của một công ty tài chính với số tiền 40 triệu với lãi suất 180%/năm. Hiện anh đã trả được hơn 30 triệu đồng, số còn lại đã quá hạn nhưng vẫn chưa có khả năng trả nên những ngày qua, anh A. liên tục bị người của công ty gọi điện đòi và dọa giết.

Không chỉ quấy rầy, đe dọa người vay, các cá nhân, tổ chức cho vay nặng lãi còn không ngừng đe dọa cả những người không liên quan. Chị T.T.T (cán bộ công đoàn, làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết, những ngày qua chị liên tục bị gọi điện đòi nợ và đe dọa. Cụ thể, ngày 9/5, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nói có công nhân làm việc tại công ty vay tiền và yêu cầu chị báo công nhân trả tiền.

“Ban đầu họ nói chuyện lịch sự nhưng chỉ ít phút sau lại chửi bới đe dọa, đọc ngày, tháng, năm sinh và tên người thân của tôi. Họ nói không hỗ trợ đòi nợ thì người thân của tôi sẽ bị giết”, chị T. kể. Để không bị làm phiền, chị T. tắt máy, chặn số điện thoại. Liền sau đó các đối tượng đòi nợ đã ghép hình ảnh và thông tin vu khống, xúc phạm chị trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, ngay khi nắm thông tin cán bộ công đoàn bị đe dọa, đơn vị đã đề nghị công an vào cuộc. “Các đối tượng tín dụng đen đòi nợ người không liên quan làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh dự của họ. Đơn vị đã báo cáo sự việc đến các cơ quan liên quan. Đồng thời đề nghị công an bảo vệ nữ cán bộ công đoàn, điều tra xử lý dứt điểm. Rất nhiều cán bộ nhân sự và công đoàn các công ty phản ảnh bị các đối tượng làm phiền và đe dọa do công nhân vay tiền”, bà Giang cho biết.

Thượng tá Đào Thanh Lương, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang làm rõ việc cán bộ công đoàn và công ty bị đe dọa khi công nhân vay tiền. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh này mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tín dụng đen.