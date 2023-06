Công nghệ xác thực khuôn mặt khi đi máy bay vẫn trục trặc

TPO - Cục Hàng không vừa phải tiếp tục gia hạn thời gian thí điểm sử dụng công nghệ xác thực khuôn mặt, vân tay và căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID khi đi máy bay, do quá trình thí điểm vừa qua vẫn phát sinh vướng mắc.

Từ tháng 2 tới nay, tại một số sân bay đã triển khai thí điểm làm thủ tục tự động sử dụng xác thực sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) và căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID thay cho giấy tờ cá nhân khi làm thủ tục chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, theo Cục Hàng không, quá trình thí điểm vẫn còn một số phát sinh, vướng mắc.

Để tiếp tục xử lý, giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thí điểm trên, Cục Hàng không đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an hướng dẫn xử lý.

C06 nêu quan điểm, với chương trình thí điểm xác thực sinh trắc học để đi máy bay; thiết bị, hệ thống phần mềm phải được Bộ Công an kiểm tra, đánh giá đảm bảo an ninh an toàn và dán tem an ninh trước khi đưa vào sử dụng. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích các bên đã đăng ký, tuyên bố, chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu.

Đối với ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) sử dụng thay giấy tờ cá nhân khi khách làm thủ tục đi máy bay, C06 cho rằng, trong giai đoạn thí điểm, giải pháp sử dụng ứng dụng này phải theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Do đó, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm 2 công nghệ kể trên tới hết tháng 8/2023. Cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với C06 để xây dựng giải pháp ứng dụng VNeID với khách đi máy bay.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) bảo đảm và chịu trách nhiệm về việc hành khách được thông báo, tự nguyện tham gia thí điểm; bảo vệ dữ liệu hành khách, chỉ sử dụng dữ liệu hành khách vào mục đích cung cấp dịch vụ hàng không; tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Hiện một số sân bay đã có cổng an ninh riêng phục vụ thí điểm xác thực sinh trắc học, sử dụng ứng dụng VNeID với khách đi chuyến bay nội địa, việc thí điểm trên tinh thần tự nguyện của hành khách.