Cộng đồng người Việt tại Đức trao hơn 500 triệu đồng tặng thương, bệnh binh nhân dịp 27/7

TPO - Nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát đối với thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng và tỏ lòng biết ơn các thương, bệnh binh, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã phát động chương trình ca nhạc từ thiện với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” và quyên góp được hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tại 4 tỉnh ở Việt Nam.

Từ ngày 22-27/7, đại diện của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã về 4 tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thái Bình, Bắc Ninh trao tận tay món quà này tặng các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các nạn nhân chất độc màu da cam.

Ngày 22/7, đại diện của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã tới thăm và trao 152 suất quà và 152 triệu đồng tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn khánh Ly trở về từ Berlin, CHLB Đức, thay mặt Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức gửi lời tri ân tới các anh hùng, liệt sỹ, thương, bệnh binh nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Bà Khánh Ly chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, tự hào mang dòng máu và nhiệt huyết của người con xứ Nghệ. Dù sinh sống và làm việc tại Đức, nhưng tôi luôn hướng về Việt Nam và dành rất nhiều tình yêu cho quê hương của mình. Trong chuyến thiện nguyện này, chúng tôi đến tri ân và thăm hỏi thương, bệnh binh ở 4 tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Trị, nơi nỗi đau mất mát của chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, những người con Nghệ An đã góp phần to lớn làm lên chiến thắng vẻ vang của dân tộc để Việt Nam được hoà bình và hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Sau Nghệ An, bà Khánh Ly và đoàn công tác sẽ tiếp tục tới thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Trị.