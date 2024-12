Công đoàn Than Hà Lầm chăm lo đời sống cho công nhân

Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin vừa tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2024 và triển khai các hoạt động trong năm 2025, đặc biệt là dịp nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Đại diện công đoàn than Hà Lầm, cho biết trong năm 2024, tập thể cán bộ đoàn viên, công nhân lao động công ty đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích nhiều ngày lễ lớn trong năm như mừng Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12/11/1936 – 12/11/2024). Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên được quan tâm.

Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp cùng chuyên môn nắm bắt tình hình gia đình công nhân khó khăn, gia đình chính sách để xét hỗ trợ cho công nhân, đặc biệt khó khăn nhân dịp 12/11.

Đơn vị tổ chức đến nhà thăm và trao tiền hỗ trợ cho 4 gia đình với số tiền là 100 triệu đồng; thăm hỏi 43 gia đình chính sách số tiền 50 triệu đồng). Công đoàn công ty đã hỗ trợ cho 78 CBCNV tham quan, nghỉ mát đối tượng 3 triệu đồng/người, tổng số tiền 234 triệu đồng. Bồi dưỡng lý thuyết nâng bậc lương cho 271 CNKT trong Công ty; Công nhận bậc thợ mới cho 40 CNKT, giải quyết chế độ hưu trí 01 người. Thông báo kết quả xét duyệt hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà mái ấm công đoàn đợt 2 và khảo sát, xét duyệt đề nghị Công đoàn TKV hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà mái ấm công đoàn đợt 3 năm 2024.

Đặc biệt trong quý III/2024, sau ảnh hưởng của Cơn bão số 3 (Yagi), Công đoàn Công ty phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phòng chuyên môn tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình công nhân lao động bị thiệt hại. Trong đó, đã làm hồ sơ đề nghị lên Công đoàn TKV xét duyệt hỗ trợ cho 59 gia đình người lao động bị thiệt hại nặng với tổng số tiền hỗ trợ 735 triệu đồng và trích 521 triệu đồng từ nguồn quỹ của Công đoàn Công ty để hỗ trợ cho 462 gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Ngoài ra, công đoàn công ty đã kiện toàn 1 cán bộ Công đoàn bộ phận là Tổ trưởng Công đoàn. Tổ chức giáo dục truyền thống và kết nạp đoàn viên Công đoàn cho 36 công nhân lao động mới tuyển. Hướng dẫn công đoàn bộ phận tổ chức đánh giá xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, cán bộ công đoàn năm 2024 và tổ chức tự chấm điểm đánh giá xếp loại Công đoàn Công ty, kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể BCH Công đoàn Công ty, đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công đoàn từ Chủ tịch Công đoàn bộ phận trở lên, xét khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024 để đề nghị cấp trên khen thưởng.

Từ những hành động cụ thể, công đoàn Công ty CP than Hà Lầm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công ty có 34/34 công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, công nhân viên của công ty được đề xuất các cấp tặng bằng khen, giấy khen.

Trong tháng cuối của năm 2024 và bước sang năm 2025, công đoàn than Hà Lầm xác định tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất; Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác an toàn. Quan tâm đối thoại người lao động, giải quyết các điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên đặc biệt trong dịp nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

“Việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên của công ty, năng suất lao động trong năm 2024 của đơn vị không ngừng gia tăng. Doanh thu từ sản xuất than năm 2024 đạt 2.042 tỷ đồng bằng 66,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng. Tiền lương bình quân trong toàn công ty đạt 19,1 triệu đồng/người/tháng (trong đó, tiền lương thợ lò 24,1 triệu đồng/người/tháng)”.