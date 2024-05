Công đoàn Khối thi đua II thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

TPO - Ngày 28/5/2024, Công đoàn Khối thi đua II đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty in Tiến Bộ, Công ty CP in Công đoàn, Công ty CP May Vạn Xuân...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, ngày 28/5/2024, Công đoàn Khối thi đua II đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc các công đoàn trong Khối.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn trực thuộc các công đoàn trong Khối thi đua II. Đến dự và chỉ đạo hoạt động có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; tham gia đoàn là các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, UVBTV Công đoàn các đơn vị: Công đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, Công đoàn các cơ quan Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Văn phòng Trung ương, Công đoàn Văn phòng Quốc Hội, Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Đoàn đã thăm và tặng 33 suất quà, tổng trị giá 40.000.000 đồng đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị: Công ty in Tiến Bộ, Công ty CP in Công đoàn, Công ty CP May Vạn Xuân. Đồng thời, Đoàn đã thăm bếp ăn công nhân, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị.

Tham dự hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức hoạt động chăm lo cho công nhân của Công đoàn Khối thi đua II “đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực và tiếp cận trực tiếp đến đội ngũ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời cũng ghi nhận sáng kiến của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trong việc tổ chức Hội thi tay nghề năm nay. Thông qua các hoạt động này, công đoàn các đơn vị đã đảm bảo sự lan tỏa, hiệu quả, chất lượng và có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những vấn đề mà đoàn viên, công nhân, người lao động quan tâm và phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện thực tế của từng đơn vị và chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam ...” Thay mặt BTV Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Đông đã trao phần quà trị giá 5.000.000 đồng đến bếp ăn công nhân của Công ty CP may Vạn Xuân.

Bên lề hoạt động, Đoàn cũng đã tham dự Hội thi tay nghề “Bàn tay Vàng” năm 2024 do Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Vạn Xuân tổ chức tại Xí nghiệp may Vạn Xuân.

Hội thi tay nghề “ Bàn tay Vàng” năm nay đã thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, công nhân và người lao động của Công ty CP May Vạn Xuân. Tại Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 29 giải thưởng với số tiền thưởng lên tới hàng chục triệu đồng; trong đó giải Bàn tay Vàng trị giá 5.000.000 đồng đã thuộc về chị Bùi Thị Mai Hương, công nhân may chuyền sản xuất số 3 của Công ty CP May Vạn Xuân.

Thông qua Hội thi, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cùng với các đơn vị trong Khối đã tuyên truyền, động viên, khích lệ, tạo động lực, khí thế mới để đội ngũ công nhân, lao động trong doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.