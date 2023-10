Công bố quyết định của Thành ủy Vũng Tàu về công tác cán bộ

TPO - Ngày 30/10, Thành ủy Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định tăng thêm cán bộ biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Theo đó, tại quyết định số 3270-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Nguyễn Thế Dũng - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bến Đá, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường 5, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Tại quyết định số 3271-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Trần Văn Quyền - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chí Linh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường 10, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Tại quyết định số 3269-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ định ông Hà Quang Nhuận - Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Long Sơn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/11.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu mong muốn các cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy tại phường 5, 10 và xã Long Sơn tích cực phối hợp chi bộ cơ sở Đảng, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong xây dựng tổ chức Đảng, bảo vệ đường biên giới biển.

Ngoài ra, cấp ủy phường, xã phải tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ biên phòng hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cầu nối giữa cấp ủy địa phương và cấp ủy các Đồn biên phòng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các xã, phường khu vực biên giới biển với các đơn vị biên phòng trong việc nắm bắt tình hình địa bàn, tình hình nhân dân ở khu vực biển trong triển khai các chủ trương, biện pháp liên quan đến nhiệm vụ biên phòng.

“Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”, ông Khoa nói.