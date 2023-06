Giám đốc Công an TP.HCM quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt.

Chiều 1/6, tại trụ sở Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về công tác cán bộ. Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an TP HCM - chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, thay Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Thượng tá Trần Trung Hiếu sinh năm 1978, quê tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành quản lý hành chính.

Từ tháng 1/2003, thượng tá Trần Trung Hiếu công tác và giữ các chức vụ: Phó Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Công an quận 4.

Từ tháng 12/2020 đến nay, thượng tá Trần Trung Hiếu là Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội.

Cùng ngày, tại trụ sở Công an TP Thủ Đức đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc điều động Thượng tá Nguyễn Đình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức, thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng sẽ nhận nhiệm vụ mới tại Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.