Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD).

Chiều 29/8, tại Cục QLTG, CSGDBB, TGD, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Theo báo Công an Nhân dân tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD; Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Trần Văn Thiện; khẳng định, Trung tướng Lê Minh Hùng dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích của Cục và Bộ Công an.

Giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị đồng chí cần phát huy những thành quả đã đạt được thời gian qua, cùng với tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao trong năm 2024.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện sinh năm 1967, trưởng thành từ cơ sở, nhiều năm gắn bó với công tác quản lý trại giam; từng làm cán bộ tại Trại giam Hàm Tân, Trại giam Thủ Đức; Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất; Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Hậu cần thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Từ 2018 đến tháng 8/2024, đồng chí là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD. Năm 2019, đồng chí Trần Văn Thiện vinh dự được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.