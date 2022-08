Công bố quyết định chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Long An

TPO - Ngày 5/8, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ Tỉnh Đoàn Long An, có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Theo quyết định số 2559-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 28/7/2022 về công nhận anh Trần Hải Phú – Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí Thư Tỉnh Đoàn Long An.

Theo quyết định số 2560-QĐ/TWĐTN-BTC, công nhận anh Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban Tổ chức Tổng hợp Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn Long An.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Trần Hải Phú - tân Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Long An đã tín nhiệm giao trọng trách.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An báo cáo công tác tổ chức Đại hội cấp huyện và công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.