Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội

TPO - UBND TP Hà Nội giao Cty CP Him Lam tiếp tục sử dụng 2.636,5 m2 đất (do Công ty đang sử dụng, có nguồn gốc là đất trúng đấu giá tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phường Thạch Bàn, quận Long Biên để thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở cao tầng CT1 thuộc Lô đất A6 và hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên