Công an xác định danh tính 2 thi thể dạt vào bờ sông Lam

TPO - Ngày 12/11, Công an đã xác định được danh tính 2 thi thể nạn nhân dạt vào bờ sông Lam. Cùng ngày, ngành chức năng tiếp tục phát hiện một thi thể khác trôi vào biển Hà Tĩnh.

Chiều 12/11, Công an thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa xác định được danh tính 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam đoạn chảy qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, vào một ngày trước (11/11).

Danh tính các nạn nhân là: L.G.B.L. (SN 2004, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và N.V. Đ. (SN 1982, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Hai nạn nhân này không quen biết nhau.

Trước đó, sáng 11/11, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) trong lúc đi tuần tra trên sông Lam, đã phát hiện 2 thi thể nam giới trôi dạt, đoạn qua địa phận thị trấn Xuân An.

Qua kiểm tra, trên người 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Một nạn nhân mặc áo sơ mi ca rô màu đen, quần bò dài màu xám, người còn lại mặc áo khoác nỉ màu xám, quần dài màu xanh.

Sau khi đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin, trang mạng xã hội, người nhà của nạn nhân B.L. đã đến nhận dạng. Còn danh tính nạn nhân ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là do cơ quan chức năng xác minh. Hiện, ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân.

Cũng trong sáng 12/11, tại bờ biển thuộc thôn Tân Thượng (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) người dân phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ và trình báo với lực lượng chức năng địa phương.

Quá trình xác minh ban đầu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, thông tin lai lịch.

Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1m70, tóc đen. Người gặp nạn mặc bên ngoài áo sơ mi sọc kẻ caro dài tay, bên trong mặc áo phông trắng, quần bò dài màu đen và có đeo 1 chiếc vòng cổ bạc.

Ngành chức năng địa phương đang thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm tung tích nạn nhân.