Công an Vĩnh Phúc truy tìm đối tượng cho người Trung Quốc cư trú trái phép

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên 17 tuổi đã dùng tuýp sắt đánh chết cụ bà 88 tuổi. Người này đã bị công an bắt giữ sau 2 giờ gây án.

TPO - Trung tá Phan Thanh Sơn, Trưởng phòng An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đánh giá, do hám lợi, một số đối tượng người Việt đã tiếp tay cho lao động Trung Quốc vượt biên sang Campuchia, gây mất an ninh, xâm phạm trật tự xuất nhập cảnh và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.