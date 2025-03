Công an vào cuộc vụ trà sữa Chagee sử dụng hình ảnh 'đường lưỡi bò'

TPO - Công an TPHCM đang phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM làm việc với trà sữa Chagee để xử lý hành vi sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Chiều 20/3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội, ông Trần Bình Thiên, Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM đã thông tin về ứng dụng của trà sữa Chagee có sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò.

Các bài đăng trên fanpage Chagee Việt Nam đang nhận "mưa" phẫn nộ từ dân mạng. Hàng nghìn bình luận được để lại với nội dung yêu cầu thương hiệu này rời khỏi thị trường Việt Nam.

Theo ông Thiên, Sở VH&TT đang phối hợp Công an TPHCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam làm rõ vụ việc, xem xét, xử lý hành vi cung cấp thông tin có sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, vi phạm quy định pháp luật. Khi có kết quả xử lý, Sở VH&TT sẽ chính thức cung cấp thông tin.

Ông Thiên khẳng định hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền quốc gia đều được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Thẩm quyền xử lý các vi phạm về sử dụng bản đồ Việt Nam sẽ tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ thể, nội dung, tính chất vụ việc có thể thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

Tại TPHCM, Sở VH&TT là cơ quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử. Còn Công an TPHCM có thẩm quyền xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ông Thiên đưa ra lời khuyên, người dân khi phát hiện hành vi sử dụng bản đồ Việt Nam trái phép có thể phản ánh qua các kênh thông tin chính thức: Cổng tiếp nhận tin giả của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (https://tingia.gov.vn); tổng đài 1022; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Sở VH&TT, Công an TP, cơ quan hành chính địa phương.

Để đảm bảo việc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không bị lợi dụng nhằm xuyên tạc chủ quyền biển đảo quốc gia, ông Thiên khuyến cáo người dân và tổ chức cần sử dụng nguồn hình ảnh chính thống, tránh chỉnh sửa, làm sai lệch.