Công an TP.HCM phạt hơn 42 tỷ sau hơn 1 tuần áp dụng mức xử lý vi phạm mới

TPO - Từ ngày 1 đến ngày 7/1, lực lượng CSGT thành phố kiểm tra, phát hiện xử lý 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.333 phương tiện; phạt tiền ước tính 42,5 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 9/1, phóng viên nêu vấn đề: Các tuyến đường khu vực nội thành TPHCM đặc biệt là khu vực giao lộ sau khi áp dụng mức xử phạt mới đối với người vi phạm giao thông, đang rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng trên do người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành, không vượt đèn đỏ, không rẽ phải khi đèn đỏ, không “leo” vỉa hè… nhưng lòng đường không đủ để đáp ứng không gian lưu thông trước lưu lượng phương tiện quá lớn.

Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban chuyên trách, Ban An toàn Giao thông (ATGT) TPHCM cho biết: Hiện nay mật độ đường so với mật độ phương tiện khi tham gia giao thông tại đô thị của TPHCM còn ở mức thấp. Khi xây dựng Luật trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã có các bước rà soát, khảo sát, đánh giá tác động đối với các địa phương.

Theo ông Lợi, ở hầu hết các địa phương trên cả nước khi có tín hiệu đèn đỏ, các phương tiện sẽ phải dừng trước vạch, không được phép rẽ phải. Tuy nhiên, tại TPHCM với đặc thù của đô thị lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông nên một số giao lộ có biển báo phụ cho phép rẽ phải, lâu dần thành thói quen của cộng đồng tại các giao lộ.

Khi áp dụng mức xử phạt mới đối với người vi phạm giao thông, đã tạo nên “cú sốc nhẹ” đối với cộng đồng, tình trạng xe “leo” lề, vượt đèn đỏ, lấn làn, rẽ phải khi đèn đỏ giảm rõ rệt. Do đó tạo nên mật độ lớn tập trung ở lòng đường.

Tuy nhiên, theo ông Lợi khi ý thức chấp hành giao thông của cộng đồng tăng cao sẽ tạo ra sự lưu thông đồng bộ, không gây rối tại các điểm giao, ít xảy ra va chạm thì luồng phương tiện di chuyển sẽ đều và không gây ra ùn tắc lớn. Ban ATGT kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành luật và văn hóa khi tham gia giao thông trên tinh thần của thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

TPHCM và các địa phương sẽ tiếp tục rà soát đánh giá các hiệu ứng của luật đối với tình hình kinh tế xã hội để đề xuất phương án điều chỉnh (nếu có) đến các bộ ngành liên quan. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông mong nhận được góp ý của cộng đồng về các bất cập của luật và phương án điều chỉnh phù hợp với đời sống kinh tế xã hội.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM cho biết: Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 7/1/2025, lực lượng CSGT thành phố kiểm tra, phát hiện xử lý 11.830 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.333 phương tiện (11 ô tô, 4.220 mô tô, 102 phương tiện khác), tước GPLX 2.091 trường hợp. Phạt tiền ước tính 42,5 tỷ đồng. So với liền kề, số tiền phạt ước tính tăng 11 tỷ đồng.

Theo ông Hải, sau hơn 1 tuần áp dụng triển khai Nghị định 168, Công an Thành phố nhận thấy tình hình TTATGT trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực khi người dân đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.

Cụ thể, vào những khung giờ cao điểm trên các tuyến đường trọng điểm, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng chờ đèn tín hiệu nghiêm túc, dừng đúng vạch quy định, có trật tự. Không còn tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện lưu thông trên hè phố, lưu thông không đúng phần đường, lưu thông ngược chiều cũng đã hạn chế.

"Người dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là văn hoá không lái xe sau khi đã sử dụng uống rượu, bia dần được cải thiện. Người dân đã quen việc sử dụng hình thức phương tiện xe công nghệ sau khi đã sử dụng rượu bia" - Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM cho biết.