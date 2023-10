Công an TP Hà Nội bác tin đồn liên quan vụ Á khôi bị sát hại

TPO - Tuần qua, Tổ công tác số 3, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn. Sau 3 ngày ra quân kiểm tra, tại các các chốt đã phát hiện 123 trường hợp vi phạm vi phạm nồng độ cồn và 5 vi phạm ma túy. Đáng chú ý, tình trạng nữ giới vi phạm có xu hướng tăng, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định.