Công an tỉnh Quảng Ninh điều động nhiều cán bộ lãnh đạo

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định về công tác cán bộ ở 3 phòng nghiệp vụ và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Theo báo Quảng Ninh, ngày 1/3, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh; quyết định điều động Thượng tá Hà Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh;

Quyết định điều động Thượng tá Trần Thái Bình, Trưởng Phòng An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

Quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Tham mưu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh nội địa;

Quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng Công an huyện Hải Hà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về việc chỉ định tham gia cấp ủy và giữ chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, đối với các cán bộ vừa được điều động: Thượng tá Hà Giang; Thượng tá Trần Thái Bình; Thượng tá Nguyễn Đức Long; Thượng tá Nguyễn Hảo Hà.