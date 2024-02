Công an tỉnh Hòa Bình điều động nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo

TPO - Ngày 17/2, Công an tỉnh Hoà Bình công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Đại tá Trương Quang Hải. Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình trao quyết định điều động đối với 11 đồng chí lãnh đạo các đơn vị. Cụ thể: Thiếu tá Bùi Minh Hải - Phó Trưởng Công an huyện Yên Thủy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Thượng tá Nguyễn Hồng Hiếu - Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Yên Thủy. Thượng tá Lường Văn Sẻ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thượng tá Phan Anh Hiệu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị Trại tạm giam. Thượng tá Nguyễn Văn Đình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra. Thượng tá Bùi Văn Phúc - Phó Giám thị Trại tạm giam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thượng tá Bùi Tiến Phúc - Phó Trưởng Công an huyện Lạc Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Lạc Sơn.