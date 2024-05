Công an tỉnh Bình Phước điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức công bố các quyết định về việc bổ nhiệm và điều động cán bộ. Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì lễ trao quyết định.

Theo đó, đại tá Bùi Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm trung tá Tô Nam Hải (42 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bù Đăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước.

Trao quyết định điều động thượng tá Trần Hữu Ngạn (57 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Phó trưởng Công an thị xã Chơn Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Phước.

Tại lễ trao các quyết định, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đây là những cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, luôn nỗ lực vươn lên.

Đại tá Thắng đề nghị các đồng chí không ngừng học hỏi, nghiên cứu vận dụng đúng đắn nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của Ngành trong lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.