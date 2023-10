Công an Thị xã Buôn Hồ phát hành Zalo mini app: Chỉ mong người dân đỡ vất vả

Sau mỗi lượt tiếp xúc và trò chuyện cùng người dân, những vất vả của bà con luôn là điều khiến các cán bộ Công an thị xã Buôn Hồ trăn trở, là động lực thôi thúc đơn vị tìm một cách làm tốt hơn để người dân không còn phải ngược xuôi thủ tục hành chính (TTHC).

Cách đây 15 năm, thị xã Buôn Hồ vốn là thị trấn huyện lỵ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 07/NĐ-CP về việc tách thị trấn Buôn Hồ và 7 xã phía nam huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ. Hơn 15 năm thị xã được thành lập, cũng là ngần ấy thời gian Công an Buôn Hồ được tận sức phục vụ người dân.

Động lực đổi mới

Một buổi sáng tháng 9, bà Thào Thị Vàng (56 tuổi, ngụ xã Ea Đrông) đến Công an thị xã Buôn Hồ từ rất sớm. Các con lập nghiệp ở xa, bà một mình cọc cạch đạp xe để đi làm lại căn cước công dân bị mất. Đoạn đường từ nhà bà đến trụ sở Công an tròn 10 cây số.

Nhưng, sau khi kiểm tra, cán bộ cho biết thông tin công dân của bà Vàng chưa có trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Bà cần phải bổ sung giấy tờ hợp pháp chứng minh thông tin nhân thân để cập nhật hồ sơ cấp lại căn cước. Bà Vàng không mang gì ngoài mảnh giấy ghi địa chỉ Công an thị xã Buôn Hồ được cô cháu gái 9 tuổi nắn nót từng chữ.

Dù rất thông cảm cho bà Vàng, nhưng các cán bộ tại đây vẫn cần giấy tờ tương ứng để thực hiện thủ tục theo đúng quy định. Trường hợp của bà Vàng là một trong rất nhiều trường hợp người dân tại Buôn Hồ “loay hoay” khi thực hiện TTHC.

“Người dân đã biết tìm đến đúng cơ quan khi cần làm TTHC. Tuy nhiên, vì chưa biết mình cần chuẩn bị những gì nên người dân còn vất vả nhiều lần đi đi về về. Sẽ rất khác nếu người dân có một công cụ hướng dẫn trước đó”, Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ trăn trở.

Tương tự, các đơn vị công an cấp phường, xã trực thuộc thị xã Buôn Hồ cũng là nơi bà con địa phương tìm đến để làm nhiều thủ tục, giấy tờ. Nhu cầu cao đôi lúc khiến người dân hoang mang vì “không biết bao giờ thì đến lượt”.

Một cán bộ Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, đa số người trẻ tại địa phương trưởng thành đều chọn ở xa lập nghiệp. Trong khi đó, thị xã có rất nhiều người dân sinh sống lâu năm, người làm nông, người lớn tuổi và trẻ em còn đi học. Việc hướng dẫn các đối tượng yếu thế về công nghệ thực hiện TTHC trực tuyến vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn vào những lúc cơ quan “quá tải”.

Mỗi lượt tiếp dân là một câu chuyện riêng, những vất vả, lắng lo về tình hình hồ sơ của bà con luôn là điều khiến các cán bộ Công an Buôn Hồ trăn trở, là động lực thôi thúc đơn vị tìm một cách làm tốt hơn để người dân không còn phải ngược xuôi với TTHC.

Không e ngại cái mới

“Bước đầu, các đồng chí chỉ cần hướng dẫn người dân 2 bước sau thôi. Một, truy cập vào Zalo. Hai, tìm kiếm “Công an thị xã Buôn Hồ” hoặc tên đơn vị của các đồng chí. Khi đã truy cập được vào mini app rồi, các tính năng đặt lịch, hướng dẫn, góp ý,... đều hiện lên để người dân sử dụng, rất dễ dàng”. Đó là một trong rất nhiều chia sẻ của Thiếu tá Lê Đình Đô trong buổi tập huấn triển khai mô hình “Kết nối Zalo mini app - Chuyển đổi số vì lợi ích nhân dân”.

Hiện tại, sau 2 tháng xây dựng, người dân thị xã Buôn Hồ đã có thể truy cập vào 13 Zalo mini app, gồm mini app “Công an thị xã Buôn Hồ” và 12 mini app công an các xã, phường trực thuộc.

“Mô hình Zalo mini app vẫn còn khá mới mẻ với công an thị xã Buôn Hồ. Nhưng không vì thế mà chúng tôi e ngại, làm bỏ lỡ cách nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”, Thiếu tá Lê Đình Đô nhấn mạnh.

Chị Lê Ngọc Anh Thư, cán bộ Đội Tổng hợp Công an thị xã Buôn Hồ cho biết Zalo mini app giúp đơn vị xử lý được cả 2 phía nhu cầu của người dân và cán bộ tiếp dân. Một mặt, người dân không cần tải app (ứng dụng) mới hay ghi nhớ các thao tác truy cập phức tạp, mà chỉ cần thiết bị thông minh có chứa ứng dụng Zalo là có thể bốc số trực tuyến và được hướng dẫn chi tiết cách làm TTHC.

Ở chiều ngược lại, các đơn vị công an có thể “phân luồng” tiếp dân dựa vào số lượng nhu cầu được thống kê trên Zalo mini app. Ngoài ra, Zalo mini app cũng giúp cán bộ tiếp nhận các ý kiến phản ánh trực tuyến từ người dân, tiết kiệm thời gian, công sức cho cả hai phía.

Những tín hiệu tốt đầu tiên

E ngại, bất ngờ và rồi đi đến hài lòng là biểu hiện chung của những người dân đầu tiên trải nghiệm Zalo mini app “Công an thị xã Buôn Hồ”.

Anh Nguyễn Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ phường An Lạc) không giấu khỏi sự vui mừng: “Tôi được cán bộ hướng dẫn quét mã QR có sẵn để vào Zalo mini app. Khi tôi đặt lịch trực tuyến, hệ thống hiện lên sẵn trạng thái của cơ quan, tôi biết rõ tình trạng hiện tại đông hay ít để quyết định thời gian đặt lịch phù hợp, đỡ cảnh chờ đợi”.

Cũng như anh Hoàng, hàng trăm người dân tại thị xã Buôn Hồ đã được hướng dẫn sử dụng mini app trên Zalo. Không chỉ bốc số thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng, thông qua cài đặt từ cán bộ của các đơn vị, người dân có thể dựa vào hướng dẫn chi tiết để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi đến đơn vị công an làm TTHC.

Sẵn sàng thử nghiệm những cách làm mới để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, lực lượng Công an Thị xã Buôn Hồ bước đầu ứng dụng mô hình Zalo mini app đã và đang đón nhận những dấu hiệu tích cực. Được biết, 13 Zalo mini app của Công an Thị xã Buôn Hồ sẽ còn được phát triển và hoàn thiện các tính năng mới, giúp các công tác giữa công an và người dân ở địa phương càng thêm dễ dàng, thuận tiện và có chiều sâu hơn.

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi ứng dụng Zalo mini app là được nhìn thấy người dân nhẹ nhàng, đỡ vất vả mỗi khi làm TTHC”, chị Lê Ngọc Anh Thư nói, ánh mắt tràn đầy niềm vui.