Công an khám xét chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V ở TPHCM

TPO - Ngày 13/2, nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận, lực lượng công an đang tiến hành khám xét chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 05-05V trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình).

Theo ghi nhận của PV, khoảng 11h30 ngày 13/2, có 3 xe công vụ cùng nhiều cán bộ Công an đến làm việc tại chi nhánh trung tâm đăng kiểm nêu trên. Phía bên ngoài, lực lượng CSGT, CSCĐ tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, không cho phép những người không có phận sự ra vào.

Nguồn tin của PV xác nhận, việc điều tra sai phạm liên quan đơn vị này là do Công an quận Tân Bình triển khai.

Theo tìm hiểu của PV, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-05V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V có địa chỉ tại phường An Phú Đông (quận 12) và Chi nhánh tại địa chỉ 1A đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình).

Hồi tháng 12/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với Trung tâm đăng kiểm này và chi nhánh do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Sau thời gian đóng cửa để phục vụ điều tra, đến ngày 16/1, Trung tâm đăng kiểm này được phép mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới của người dân.

Việc Công an TPHCM khám xét chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 05-05V diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các sai phạm ở nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh thành và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Mới đây nhất là vào ngày 9/2, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét Chi cục Đăng kiểm số 9 tại số 102 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Chi cục Đăng kiểm số 6 tại số 130 đường Lý Tự Trọng (quận 1, TPHCM).

Tính đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới. Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý Nhà nước của các trung tâm đăng kiểm.

