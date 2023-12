Công an Hà Nội triển khai lắp ‘chuông báo tội phạm’ tại các ngân hàng, cửa hàng vàng bạc

TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai lắp đặt hệ thống ‘chuông báo tội phạm’ tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn nhằm ngăn chặn tội phạm.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an quận Hà Đông đã triển khai lắp đặt hệ thống “chuông báo tội phạm” tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn

Cụ thể, trong tháng 12/2023, Công an phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn về trụ sở công an phường.

Với hệ thống cảnh báo thông minh này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố, an ninh trật tự.

Theo trung tá Đỗ Văn Tư - Trưởng Công an phường Kiến Hưng, việc lắp chuông báo động thực sự rất cần thiết, bởi người dân có thể lắp đặt các nút cảnh báo tại bất kỳ địa điểm nào trong cơ sở kinh doanh.

“Các cán bộ, chiến sĩ công an trực 24/24 giờ, khi nghe chuông báo động, nhìn vào các ký hiệu trên bộ điều khiển sẽ biết sự việc xảy ra tại đâu và tổ chức "phản ứng nhanh", kịp thời có mặt tại hiện trường” - Trung tá Tư chia sẻ.

Tương tự, trên địa bàn phường Quang Trung (quận Hà Đông), với số lượng lớn cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và các phòng giao dịch ngân hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cướp, cướp giật tài sản. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cách đây 2 năm, đơn vị đã triển khai hệ thống báo động kết nối từ ngân hàng, tiệm vàng về điện thoại trực ban của công an phường.

Trong đó, các nút chuông báo động được lắp đặt trong khu vực quầy giao dịch các tiệm vàng, ngân hàng, khi nghi vấn có kẻ gian hoặc xảy ra cướp tiền, vàng thì chủ hoặc nhân viên kinh doanh nhấn nút chuông báo động thông báo tới trụ sở công an phường. Lúc này, cán bộ trực sẽ chủ động thu nhận thông tin một cách nhanh chóng, triển khai lực lượng trong thời gian nhanh nhất có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Chia sẻ về hệ thống chuông báo động, Trung tá Phạm Mạnh Cường - Trưởng Công an phường Quang Trung cho biết, đơn vị thường xuyên phân công, cắt cử lực lượng trực ban để đảm bảo kịp thời có mặt giải quyết khi có sự cố xảy ra.

“Chúng tôi rất vui và luôn đồng hành, bảo vệ người dân và các doanh nghiệp. Bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng là vinh dự và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở" - Trung tá Cường nói.

Theo thống kê, trên địa bàn quận Hà Đông có 115 ngân hàng, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý... Với tinh thần chủ động, quyết liệt, công an quận đã tuyên truyền, vận động hơn 50% cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, hơn 70% phòng giao dịch ngân hàng lắp đặt hệ thống chuông báo động.

Trong thời gian tới, Công an quận Hà Đông sẽ tiếp tục rà soát, tuyên truyền vận động các cơ sở duy trì, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh tại và lắp đặt hệ thống chuông báo động có kết nối với cơ quan công an. Đồng thời gia cố cửa ra vào, tủ kính để phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự tại các cơ sở, đặc biệt là trộm, cướp, cướp giật tài sản.

Sáng 3/12, Nhữ Ngọc Long (23 tuổi, quê Đắk Lắk) mang theo 1 khẩu súng nhựa vào cướp tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình, TP HCM) nhưng không cướp được tài sản. Khi bị bắt, Long khai nhận do thua cờ bạc và đang nợ số tiền 15 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Trước đó, tối 30/11 tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Nghi phạm được xác định là Lại Thế Việt (21 tuổi, trú xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Việt khai cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) mang 2 khẩu súng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng, sau đó tẩu thoát. Thấy công an, Quang tăng ga bỏ chạy dẫn đến tự ngã, tử vong.