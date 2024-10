Công an Hà Nội nhất toàn đoàn Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND

TPO - Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ 14 đã trao giải nhất toàn đoàn cho Công an TP. Hà Nội với thành tích có 4 tác phẩm đạt giải vàng.

Tối 23/10, tại nhà hát Đó - TP. Nha Trang, Cục Truyền thông CAND - Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14 năm 2024. Đến dự có lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh hòa và hàng trăm đại biểu đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Liên hoan diễn ra từ ngày 17 - 23/10, có hơn 70 đoàn với gần 600 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, đại diện cho hàng nghìn người làm báo hình, báo nói của lực lượng CAND và các cơ quan báo, đài ngoài CAND. Ban tổ chức đã nhận gần 800 tác phẩm dự thi các thể loại như: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục an ninh trật tự trên đài phát thanh - truyền hình địa phương, các tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự, phát thanh viên và người dẫn chương trình, video trên nền tảng số và tác phẩm điện ảnh...

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14 với chủ đề “Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá” ngày càng chuyên nghiệp hơn với nhiều đổi mới, sáng tạo, cả về nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại. Các tác phẩm dự thi phản ánh chân thực cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, những chiến công, những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ CAND trên từng lĩnh vực công tác đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14, đánh giá: Chất lượng các tác phẩm tham gia liên hoan khá đồng đều, được đầu tư công phu, sáng tạo, có chiều sâu. Hình thức thể hiện trong các tác phẩm phong phú, sáng tạo, ấn tượng, chuyên nghiệp và đã tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại. Điều đó là minh chứng cho thấy sự quan tâm của cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tới công tác tuyên truyền, báo chí và sự tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ làm phát thanh, truyền hình của lực lượng CAND qua mỗi kỳ liên hoan.

“Ngoài những nội dung dự thi và các hoạt động phong phú, liên hoan năm nay đặc biệt chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo chuyên sâu. Liên hoan lần này đã góp phần tạo động lực và niềm tin cho những người làm báo công an, kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực, tìm ra hướng đi và hướng phát triển trong thời kỳ công nghệ số, quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu làm chủ công nghệ trong lĩnh vực báo chí truyền thông của lực lượng CAND", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết.

Ban giám khảo Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14 đã lựa chọn trao 43 giải vàng, 84 giải bạc, 127 giải đồng và 156 bằng khen cho các tác phẩm và tác giả xuất sắc. Đoàn Công an TP. Hà Nội đã được trao giải nhất toàn đoàn với 4 tác phẩm đạt giải vàng, 1 giải bạc và 2 giải đồng.