Công an Hà Nội khám phá thành công hơn 6.000 vụ án hình sự, kinh tế trong năm 2022

TPO - Trong năm 2022, lực lượng Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá hơn 6.600 vụ với hơn 10.000 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội và vi phạm pháp luật về kinh tế; trong đó có hàng trăm vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 23/12, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô.

Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 1.914 lượt kỳ, cuộc, các mục tiêu, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Công an TP Hà Nội đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm chung, 7 cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an Thủ đô đã điều tra, khám phá 3.429 vụ, 7.769 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,3% (vượt 12,3% chỉ tiêu Bộ giao); 270 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97,8% (vượt 7,8% chỉ tiêu Bộ giao).

Công an TP Hà Nội cũng phát hiện, điều tra, khám phá 3.239 vụ, 3556 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; khám phá nhiều vụ án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương Công an TP Hà Nội đã chủ động, khẩn trương triển khai chương trình công tác năm, đồng thời nhấn mạnh sau khi Công an TP Hà Nội triển khai tổng kết, tiếp đó là quận, huyện, phường xã, các nơi phải chủ động, tích cực và hiệu quả để bắt tay ngay vào nhiệm vụ trong năm mới.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục xây dựng lực lượng, đội ngũ thật sự trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong tất cả các công việc, nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ quản lý, điều hành, quản trị xã hội; hạn chế, kéo giảm, tiến tới không để ùn tắc giao thông, trật tự đô thị gây cản trở cho việc phát triển kinh tế, xã hội.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2022, Công an TP Hà Nội vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy được Bộ Công an đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; có 8.164 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong đó được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cho 9 tập thể, 19 cá nhân; 30 tập thể, 37 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 283 tập thể, 603 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Công an.

3 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 40 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và 1 cá nhân được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".