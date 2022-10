Công an điều tra giám đốc hai công ty bất động sản có dấu hiệu lừa đảo khách hàng

TPO - Lập dự án phân lô bán cho khách hàng thu về hàng chục tỷ đồng nhưng giám đốc 2 công ty bất động sản ở Đồng Nai không thực hiện đúng cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Chiều 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát (Cty Đại Tuấn Phát, tại huyện Long Thành) và Công ty CP Đầu tư và phát triển tập đoàn Đông Dương (Cty Đông Dương, tại TP.Biên Hòa) đều do ông Bùi Vĩnh Tuấn làm giám đốc.

Theo thông tin ban đầu, ông Bùi Vĩnh Tuấn với vai trò là giám đốc, người đại diện pháp luật 2 công ty trên đã lập dự án tại địa bàn phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, phân lô và bán cho hàng chục khách hàng.

Một số người dân đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng rồi đóng tiền cho ông Tuấn. Tuy nhiên, ông Tuấn không thực hiện đúng cam kết, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đồng thời, ông này bị tố cáo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng mà nhiều khách hàng đã đóng vào để mua các lô đất trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.