Công an Đắk Nông phát hiện gần 80 tấn phân bón giả

TPO - Công an tỉnh Đắk Nông vừa kiểm tra, tạm giữ gần 80 tấn phân bón do Công ty Cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh sản xuất.

Trước đó, vào các ngày 2, 7 và 14/6, Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra 3 xe ô tô tải, 5 đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn, phát hiện một số dấu hiệu bất thường nên đã tạm giữ 79,55 tấn phân bón do Cty Cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh (số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sản xuất.

Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Nông lấy mẫu phân bón theo quy định để giám định.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định: gần 80 tấn phân bón của Cty Cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh sản xuất đều là phân bón giả.

Cty Cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng như Lân, DAP, NPK phân phối trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long...

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.