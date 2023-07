Công an cảnh báo về các loại tiền giả mới xuất hiện, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang thông báo về một số đặc điểm nhận biết tiền giả mới xuất hiện, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng.

Theo đó, tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng (seri UF, DQ); 200.000 đồng (seri QH, KD) có đặc điểm nhận biết hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối.

Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán nilon khu vực cửa sổ, phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ phủ lớp nilon mỏng ở mặt trước tờ tiền; khi soi dưới đèn cực tím khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang.

Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: Nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ và mực không màu phát quang.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện tiền giả, đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Công an tỉnh Bắc Giang qua số điện thoại: 0204 3854328 hoặc 0204 3822566.