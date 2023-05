Công an truy tìm chủ sở hữu 20 mô tô tiền tỷ nghi làm giả hồ sơ

TPO - Công an tỉnh TT-Huế vừa phát văn bản đề nghị các phòng cảnh sát giao thông đường bộ trong cả nước phối hợp truy tìm chủ sở hữu 20 mô tô nghi làm giả hồ sơ.

Trước đó, qua điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh TT-Huế, có 20 xe mô tô đắt tiền như Honda Gold Wing, Harley Davidson nghi vấn được một nhóm người làm giả chứng từ gốc hồ sơ hải quan.

Các loại xe này có phân khối từ 1.800cc trở lên, được giới chơi mô tô đánh giá thuộc dạng xe "khủng", giá mỗi chiếc từ 1 - 2,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh TT-Huế đề nghị phòng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành trên toàn quốc rà soát danh sách 20 xe mô tô do công an cung cấp có hiện diện ở từng địa phương hay không. Nếu phát hiện cá nhân nào sở hữu, phải ngừng làm thủ tục sang tên, đổi chủ đối với các phương tiện giao thông này để phối hợp xác minh.

Theo tìm hiểu, toàn bộ số mô tô trên đã được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh TT-Huế cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp biển số. Các phương tiện được đưa vào lưu thông. Sau đó, những chiếc xe này được sang tên, đổi chủ về các tỉnh, thành khác nhau.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án làm giấy tờ giả, công an phát hiện các xe trên do một nhóm người làm giả hồ sơ hải quan, rồi hoàn thành nghĩa vụ thuế để đăng ký xe, ra biển số thật của tỉnh TT-Huế, sau đó chuyển nhượng lại cho người khác, sang biển số ở các tỉnh, thành khác.