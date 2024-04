Công an Bạc Liêu thông tin việc tạm dừng giao dịch tài sản của nữ phó ban tuyên giáo huyện ủy

TPO - Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã thông tin về lý do đề nghị cơ quan thẩm quyền tạm dừng giao dịch tài sản với nữ phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 1/2024 của UBND tỉnh Bạc Liêu vào chiều 3/4, Đại tá Hồ Việt Triều - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh này đang tiến hành xác minh thông tin tố giác bà Q.N.B. - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), có hành vi gian dối, mạo danh hụi viên hốt hụi tại các dây hụi do mình làm chủ để chiếm đoạt. Sau quá trình xác minh ban đầu, cơ quan công an đã đề nghị chính quyền địa phương tạm dừng giao dịch tài sản với B.

Trả lời câu hỏi báo chí về tính pháp lý của đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản với bà B. khi mới ở bước xác minh thông tin tố giác (chưa khởi tố), Đại tá Hồ Việt Triều cho rằng: Không riêng trường hợp bà B., mọi công dân khi có tin tố giác, đặc biệt liên quan tới hụi, nếu đủ căn cứ xác định có vị phạm phải tạm phong tỏa tài sản. Giải pháp này nhằm phục vụ điều tra, cũng đảm bảo việc thu hồi tài sản để bồi thường, trả lại người bị hại.

Về dẫn quy định cụ thể, Đại tá Triều nói: “Phải trả lời bằng văn bản, vì không mang tài liệu”.

Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, UBND huyện Hòa Bình có công văn đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản của bà Q.N.B. Văn bản này cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tạm ngưng thực hiện các giao dịch liên quan tới tài sản đất đai (nếu có) của bà B.

Yêu cầu trên được UBND huyện Hòa Bình đưa ra trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh Bạc Liêu, do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, liên quan đến tố giác bà B.

Cũng tại hội nghị trên, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - Đại tá Hồ Việt Triều cho biết, đã khởi tố vụ án lãng phí 8 tỷ đồng tại Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hoà Bình (huyện Hoà Bình, Bạc Liêu). Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hoà Bình, được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, vốn ngân sách, do UBND huyện Hoà Bình làm chủ đầu tư. Dự án này đã được Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tiến hành thanh tra và chỉ ra một số sai phạm, nên đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Cụ thể, một phần gói thầu của dự án trên trùng với một dự án sử dụng vốn ODA khác do Cục Đường thủy nội địa làm đầu tư. Dẫn tới dự án bờ kè không mang lại hiệu quả đầu tư, không được đấu nối kỹ thuật với dự án trước để đưa vào sử dụng, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng. Cũng qua thanh tra phát hiện, chỉ 16 ngày sau khi ký hợp đồng với nhà thầu thi công, Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Hòa Bình (đại diện chủ đầu tư) đã giải ngân 10 tỷ đồng cho nhà thầu, dù chưa có khối lượng công việc hoàn thành. Trong đó, tạm ứng cho nhà thầu 4,4 tỷ đồng, và nghiệm thu thanh toán 6,6 tỷ đồng dù không có khối lượng công việc hoàn thành.