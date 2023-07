Công an 3 tỉnh công bố quyết định điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy

TPO - Trong tuần qua (từ 17 đến 23/7), Công an các tỉnh Trà Vinh, Quảng Nam và Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh về việc điều động 6 cán bộ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương. Theo đó, các cán bộ được điều động gồm:

Thượng tá Lâm Thanh Châu - Phó trưởng Công an huyện Cầu Ngang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cầu Ngang.

Thượng tá Phạm Hà Đô - Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Thượng tá Hồ Văn Muộn - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Lý Văn Trổng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Văn Thình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị các cán bộ được điều động khẩn trương bàn giao công tác để nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác.

Trước đó vào ngày 20/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tài - Phó Trưởng Công an thành phố Lai Châu, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Tài được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tin tưởng điều động đến nhận công tác tại đơn vị mới.

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh đề nghị tân Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cần phải cố gắng học hỏi, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an tỉnh giao phó.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động các cán bộ chủ chốt. Theo báo Quảng Nam, các cán bộ được điều động gồm:

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP. Hội An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Hội An.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Trần Ngọc Trung - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Núi Thành.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định các cán bộ được điều động lần này đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, từng giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tin tưởng với vị trí công tác mới, các cá nhân sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, cùng với tập thể cấp ủy và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.