Cơn sốt đất để lại nhiều hệ luỵ

TPO - Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo từ ngày mai, mưa giảm.

TPO - Hôm nay các tỉnh miền Bắc tăng mưa so với hôm qua, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đón nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông.