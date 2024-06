'Cơn lốc màu cam' phương Nam trên đường dây 500 kV mạch 3: Bài 1: Căng mình giữa chảo lửa

Suốt gần tháng qua, gần nghìn kỹ sư, công nhân các đơn vị ngành điện phía Nam (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) đã tình nguyện xung kích, lăn lộn trên công trường xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) -Phố Nối (Hưng Yên). Trong trang phục của ngành, họ như “cơn lốc màu cam” giữa chảo lửa miền Trung, quyết tâm cùng đồng đội đưa công trình về đích: Đóng điện vào cuối tháng 6/2024.

Bài 1: Căng mình giữa chảo lửa

Giữa cái nóng 37-39 độ C và gió Lào khô khốc, các tỉnh Bắc Trung bộ như một chảo lửa. Mặc dù vậy, những người thợ điện áo cam đến từ các tỉnh thành phía Nam vẫn căng mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Sáng 18/6, các kỹ sư, công nhân Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai đã cắm cờ tổ quốc và cờ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên trên đỉnh trụ điện số 132, thuộc địa bàn xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) báo hiệu đã hoàn thành việc xây lắp trụ điện sau 15 ngày thi công.

Ông Đặng Dương Thanh -Tổ trưởng và người chỉ huy tại công trường xây dựng cho biết, cột 132 làm bằng thép hình chữ V, có chiều cao 71 mét, nặng khoảng 70 tấn.

Cột điện này nằm ở vị trí không thể đưa cần cẩu đến chân công trình nên tất cả đều phải làm thủ công. Ngoài chiếc máy cuốn tời đưa từ Đồng Nai ra để hỗ trợ việc đưa các cấu kiện, vật dụng thi công lên trên cao, tất cả đều phải làm bằng sức người. Để hoàn thành kịp tiến độ, Công ty Điện lực Đồng Nai đã huy động 32 kỹ sư, công nhân để tham gia lắp đặt. Ngoài ra, Công ty còn vận chuyển máy cuốn tời từ Đồng Nai ra.

Khi phóng viên có mặt tại công trường dây dựng cột 132 là lúc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai cùng nhà thầu đưa các cánh tay xà từ dưới đất lên để gắn trên đầu cột điện. Ông Thanh cho biết, các cánh tay xà dùng để treo sứ và đỡ dây điện, ngoài ra còn để chống sét. Mỗi cánh tay xà có chiều dài trên dưới 10 mét và nặng khoảng 1,5 tấn. Để đỡ mất thời gian, các cánh tay xà đều được lắp ráp sẵn dưới đất, sau đó dùng máy kéo tời đưa lên và gắn vào thân cột điện. “Việc đưa cánh tay xà lên rất khó. Để đưa lên được phải lắp đặt một cấu kiện sắt hình trụ tam giác đủ sức chịu lực trên đầu cột điện làm điểm tựa. Đó cũng là nơi gắn ròng rọc để kéo cánh tay xà lên” ông Thanh có biết.

Ngoài ra, những người thợ phải buộc dây cáp vào cánh tay xà và giữ ở các chiều khác nhau nhằm tránh va đập, chao lắc trong quá trình kéo lên cao vì tác động của gió. “Đây là việc làm rất khó khăn và nguy hiểm nên phải hết sức cẩn trọng và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận”, ông Thanh chia sẻ.

Bằng cách làm như vậy, chỉ sau hai ngày tất cả các cánh tay xà ở cột 132 đã được lắp ráp hoàn thiện.

Cột điện 172 nằm giữa cánh đồng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), không thể đưa cần cẩu vào chân công trình, Công ty Điện lực Long An cũng phải hoàn toàn dùng sức người để thi công. Tại thời điểm phóng viên có mặt tại vị trí cột 172, đội xung kích của Công ty Điện lực Long An cũng đang dùng tời kéo các cánh tay xà từ dưới đất lên.

Ông Đàm Thanh Nhàn, người đang trực tiếp chỉ huy kéo và lắp đặt các cánh tay xà cho biết, do nhà thầu không đủ nhân lực tham gia nên Công ty hầu như phải đảm trách toàn bộ việc lắp đặt trụ. Do đó, tất cả 21 thành viên trong đội xung kích của Công ty Điện lực Long An đều phải căng sức trên công trường ở tất cả các vị trí từ mặt đất đến vị trí trên cao nhất của cột điện. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt trụ điện trong ngày 23/6. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Long An đã hoàn thành trước tiến độ dự kiến, đến ngày 21/6 cột điện 172 đã chính thức hoàn thành.

Ngoài Công ty Điện lực Long An, và Đồng Nai, cùng ngày 21/6, các đơn vị khác trực thuộc EVNSPC cũng đã báo tin vui hoàn thành dựng trụ các vị trí trụ 8 (do Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện), vị trí trụ 93 (do Công ty Điện lực Tiền Giang thực hiện, vị trí trụ 141 (Công ty Điện lực Hậu Giang thi công), vị trí trụ 84 (Công ty Điện lực Vĩnh Long thi công), vị trí trụ 64 (Công ty Điện lực Bình Phước thi công), vị trí trụ 74 (Công ty Điện lực Đồng Tháp). Các vị trí trụ còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chiều 22/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, đôn đốc, động viên việc thực hiện dự án Đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và đông đảo công nhân, người lao động đã không quản nắng mưa làm việc “3 ca, 4 kíp”, tất cả vì mục tiêu của dự án trọng điểm này. Thủ tướng cho rằng đây là minh chứng sinh động của việc “biến không thành có, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ”, bởi trước đó không ai có thể nghĩ công trình dài 519 km với 1138 km đường dây đã hoàn thành trong 6 tháng.

(Còn tiếp)