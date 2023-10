Con gái Chân Tử Đan bị chê

TPO - Chân Tể Như, con gái ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan, bị đánh giá thiếu nhiều yếu tố để trở thành nghệ sĩ thu hút khán giả. Cô hát kém, vũ đạo thiếu sự mạnh mẽ, âm nhạc chưa có phong cách nổi bật.

Ngày 31/10, Sohu đưa tin con gái của nam diễn viên Chân Tử Đan là Chân Tể Như (Jasmine Yen) phát hành dance video ca khúc TBH (i don't know why this in't working), song tài năng của Chân Tể Như không được đánh giá cao.

Theo Sohu, ca khúc TBH có giai điệu sôi động, khá bắt tai, nhưng chưa có điểm nổi bật tạo ấn tượng mạnh. Hồi tháng 7, Chân Tể Như đã tung MV của ca khúc nhưng không gây tiếng vang. Hiện tại, cô chủ yếu khoe khả năng vũ đạo. Song, khả năng nhảy của con gái Chân Tử Đan không được đánh giá cao. Khó nhận ra cô muốn theo phong cách gợi cảm hay dễ thương, mọi thứ đều nhạt nhòa. Bên cạnh đó, khả năng phát âm tiếng Trung của Chân Tể Như không tốt, dễ gây nhầm lẫn, "Không hiểu cô ấy đang hát tiếng Anh hay tiếng Trung", Sohu bình luận.

Theo Sohu, Chân Tể Như thiếu nhiều yếu tố để trở thành ngôi sao ca nhạc. MV của cô giống video tập nhảy của các học viên, hơn là sản phẩm đầu tay được đầu tư chỉn chu để gây tiếng vang. Chân Tể Như có lợi thế được truyền thông chú ý từ khi bắt đầu tuyên bố bước chân vào giới giải trí. Cô nổi tiếng từ nhỏ vì có cha là ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới. Chân Tể Như cũng từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang cùng gia đình.

Hồi tháng 7, cô ký hợp đồng với hãng Sony Music, có thể nói xuất phát điểm của Chân Tể Như cao hơn các tài năng trẻ khác. Tuy nhiên, người đẹp không thể tận dụng được lợi thế đó để gây ấn tượng với khán giả.

Chân Tể Như là con gái của nam diễn viên Chân Tử Đan và người mẫu Uông Thi Thi, cô sinh năm 2004, hiện theo học một trường âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ. Chân Tử Đan từng tự hào khoe con gái được nhận học bổng nghệ thuật. Chân Tể Như có ông nội là nghệ sĩ violin. Cô có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ và được gia đình tạo điều học nhiều nhạc cụ. Công chúng Trung Quốc coi Chân Tể Như là điển hình của thế hệ con nhà giàu "ngậm thìa vàng".

Trường hợp của Chân Tể Như cũng giống Diêu An Na (tên tiếng Anh Annabel Yao), được mệnh danh là "công chúa Huawei" vì là con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Diêu An Na bước chân vào giới giải trí thông qua một MV, nhưng cũng nhận nhiều lời chê bai. Khán giả cho rằng các cậu ấm cô chiêu ít tài nhưng được cha mẹ chống lưng, nhận được nhiều ưu ái hơn khi làm nghệ thuật.