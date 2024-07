Con đường trở thành tân thủ khoa khối C của nữ sinh người Thái xứ Nghệ

TPO - Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện vùng núi Quỳ Châu (Nghệ An) nhưng với sự nỗ lực vượt khó, Lương Thị Hoài Thu đã trở thành một trong những thủ khoa khối C toàn quốc năm 2024 với 29,75 điểm (Ngữ văn 9,75; Lịch sử: 10; Địa lý 10).

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với Lương Thị Hoài Thu (học sinh lớp 12C2, Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An).

Hoài Thu là con duy nhất trong gia đình hộ nghèo ở xã miền núi Châu Hội (huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Gia cảnh khó khăn, ruộng lúa ít nên bố mẹ của Thu thường ngày nuôi lợn, đi chặt keo thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ nên từ nhỏ, Hoài Thu luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ khỏi phiền lòng và vươn lên thoát khỏi bản nghèo.

Lên cấp 2, Thu theo học tại trường Trường PTDT Nội trú THCS Quỳ Châu. Lúc mới nhập học, phải sống xa nhà ban đầu Thu cũng hơi bỡ ngỡ, nhớ nhà nhưng được thầy cô, bạn bè giúp đỡ rồi dần dần em cũng quen. “Khi mà em cảm thấy nản hay mệt thì em luôn nghĩ là "bố mẹ em đã cố gắng như thế để nuôi em ăn học thì không có lí do gì để em ngừng cố gắng" em luôn nghĩ là mình phải thật cố gắng học thật giỏi để không phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ, Hoài Thu chia sẻ.

Học xong lớp 9, với điểm thi trung bình 6 điểm/1 môn, Hoài Thu đậu trường Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An. Thêm một lần sống xa nhà, phải tự lập, Hoài Thu luôn tuân thủ mọi quy định, nề nếp của nhà trường, của khu nội trú.

Trong tất cả các môn học, Hoài Thu thích nhất là môn Địa lý vì qua những kiến thức đã học, em có thể hiểu thêm về các vùng miền, đặc trưng của từng đất nước khác nhau.

Chia sẻ về phương pháp học, Hoài Thu cho biết: "Em chăm chú nghe giảng trên lớp. Và có thể nói là em học mọi lúc mọi nơi nhưng không phải là lúc nào em cũng cầm sách vở. Mà nó là lúc mà em cũng suy nghĩ đến bài học. Những lúc mà đi giữa đường hay đi ăn hoặc đi lao động, sinh hoạt đoàn thì em sẽ ngồi im lặng và hệ thống kiến thức trong đầu. Ngoài ra thì em soạn một thời khóa biểu và vạch ra kế hoạch và hoàn thành kế hoạch đó trong thời gian quy định. Em luôn tự kỷ luật bản thân mỗi khi không hoàn thành 1 mục tiêu mà em đề ra bằng cách làm những bài tập của môn mà em không thích”.

Khi hỏi về kết quả thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh người Thái khá là bất ngờ vì em là một trong những thủ khoa của toàn quốc. Tuy nhiên, bản thân Thu không bất ngờ về điểm số đạt được vì lúc làm bài xong, em cũng đoán được 1 phần điểm của em rồi. Hoài Thu khẳng định bản thân em không phải là người thông minh. Có được kết quả như ngày hôm nay thì em đã nỗ lực rất nhiều.

Nói về học trò của mình, cô Lê Thị Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An cho biết: "Lương Thị Hoài Thu là học sinh người dân tộc Thái có gia cảnh khó khăn ở huyện Quỳ Châu nên trở thành học sinh trường là một nỗ lực đáng khen của em. Suốt 3 năm cấp THPT, em luôn là học sinh toàn diện. Đặc biệt, năm lớp 12, điểm trung bình các môn của học của Thu là 9,6. Thu còn đạt Giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý. Ngoài việc học, Thu còn múa rất dẻo và là cây văn nghệ của lớp, của trường".

“Khi biết tin em Lương Thị Hoài Thu trở thành một trong những thủ khoa khối C toàn quốc, cả trường ai cũng mừng, rất đỗi tự hào và vinh dự vì đặc thù Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An là nơi các em học sinh dân tộc thiểu số theo học. Em Lương Thị Hoài Thu là học sinh đầu tiên của Trường trở thành thủ khoa toàn quốc”, thầy Hồ Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An phấn khởi nói.

Khi hỏi về dự định của bản thân, tân thủ khoa Khối C toàn quốc chia sẻ: Em dự định đăng ký khoa sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh để tương lai trở thành cô giáo về dạy học trên chính quê hương mình. Còn hiện tại, Hoài Thu phụ giúp bố mẹ việc nhà và học thêm Tiếng Anh để chuẩn bị tốt nhất cho những năm tháng giảng đường.