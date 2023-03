Có thứ gì ẩn sau những cánh cửa an toàn nhất thế giới?

Những cánh cửa này thường được làm rất dày, với những bộ khóa phức tạp và đôi khi chúng còn có thể chống lại được những vụ nổ đến từ bom hạt nhân.

Một số cánh cửa an toàn nhất trên thế giới này có thể được tìm thấy trong các kho tiền nhằm bảo vệ phần lớn tài sản bên trong khỏi những tên trộm. Nhưng trong một số trường hợp, những cánh của này có thể được sử dụng để bảo vệ con người.

Kho tiền có thể được bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại, bao gồm Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Những căn hầm này ban đầu thường được xây dựng để chứa những hàng hóa có giá trị như kho báu, tài liệu quan trọng và đồ tạo tác thiêng liêng.

Lịch sử của kho tiền

Kho tiền an toàn có một lịch sử lâu dài, bắt nguồn từ thời tiền sử khi mọi người sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để bảo vệ tài sản của họ khỏi bị trộm cắp và tổn hại. Để bảo vệ sự giàu có của mình, người Ai Cập cổ đại đã xây dựng các lăng mộ và các công trình khác với các căn phòng đầy cạm bẫy bí mật.

Phương pháp đào hầm trữ tiền thường được sử dụng bởi những nhà phú hộ giàu có muốn cất giữ khối tài sản lớn trong thời Trung Quốc cổ đại. Họ sẽ cho người đào căn hầm ngay dưới khu vực nhà ở để trực tiếp cất giấu tiền tài bên trong và phần lối ra sẽ được giấu kín dưới sàn nhà hoặc ngụy trang thành bức tường được che chắn phía sau tủ gỗ, tranh ảnh,…

Năm 1970, một hầm chứa kho báu nổi tiếng được phát hiện ở khu vực Hà Gia Thôn thuộc Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Trong đó, vật đáng chú ý nhất đã được các nhà khảo cổ tìm thấy là hai chiếc bình dạng "bụng to miệng nhỏ" và một cái chum cực lớn, đựng các loại trang sức vàng bạc, ngọc thạch, tiền vàng, thẻ bạc,… cùng hàng nghìn những món đồ quý báu khác.

Các lâu đài và công sự thường được sử dụng để bảo quản các vật phẩm có giá trị như vàng, bạc và đá quý trên khắp châu Âu thời trung cổ. Ngoài ra, họ còn sử dụng những chiếc rương khổng lồ, nặng nề, có khóa và chìa khóa hoàn chỉnh cũng được sử dụng làm két sắt di động.

Những tiến bộ về kim loại và công nghệ chế tạo khóa đã dẫn đến việc xây dựng các két sắt và hầm tiền phức tạp hơn trong thế kỷ 18 và 19. Những chiếc két thép mới này khó đột nhập hơn nhiều so với những chiếc rương gỗ trước đây.

Charles Chubb, người đã thành lập doanh nghiệp sản xuất khóa ở Vương quốc Anh vào năm 1818, là một trong những nhà sản xuất két sắt nổi tiếng nhất của thế kỷ 19. Két sắt của Chubb thuộc hàng an toàn nhất thế giới và chúng được các ngân hàng, doanh nghiệp và chính phủ trên toàn thế giới sử dụng.

Việc sử dụng két sắt và hầm đã tăng lên trong thế kỷ 20, với các vật liệu và công nghệ mới khiến chúng trở nên an toàn hơn. Khóa điện tử, hệ thống báo động và giám sát bằng video đã trở nên phổ biến trong nhiều kho tiền hiện đại.

Kho tiền an toàn hiện được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm lưu trữ an toàn tiền, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật và các vật có giá trị khác. Kho tiền an toàn dự kiến sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản các đồ vật quý giá khi công nghệ bảo mật ngày càng tiến bộ.

Nhưng đâu là kho tiền an toàn nhất trên thế giới và có những điều gì ẩn giấu đằng sau nó? Đó chính là hầm tận thế Doomsday.

Hầm tận thế Doomsday Vault

Có một ám ảnh trong tâm lý của nhân loại rằng chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến ngày tận thế, bởi vậy căn hầm tận thể Doomsday Vault đã được tạo ra.

Doomsday Vault không thực sự được sử dụng trong trường hợp ngày tận thế đột ngột xảy ra trên toàn thế giới, mặc dù có thể nếu cần. Thay vào đó, mục đích chính của nó là 'ngân hàng gen', cung cấp hạt giống dự phòng cho 1.700 hầm chứa khác trên thế giới.

Tên chính thức của nó là Hầm hạt giống toàn cầu Svalbard, là một cơ sở lưu trữ an toàn gần Longyearbyen trên đảo Spitsbergen của Na Uy. Nó được tạo ra để hoạt động như một phương án dự phòng cho các ngân hàng hạt giống của thế giới, với mục đích duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp trong trường hợp xảy ra thảm họa toàn cầu nghiêm trọng.

Hầm được khai trương vào năm 2008 và được khoét vào một sườn núi cao 400 feet ( khoảng 122 mét) so với mực nước biển. Nó được xây dựng để có thể chịu đựng cả thảm họa tự nhiên và nhân tạo, chẳng hạn như động đất và chiến tranh hạt nhân. Lối vào của hầm là một đường hầm bê tông dẫn đến ba buồng độc lập, mỗi buồng có thể chứa tới 1,5 triệu mẫu hạt giống riêng lẻ.

Sự đa dạng cây trồng đã bị thu hẹp đáng kể trong khoảng năm mươi năm qua, do nhu cầu về lương thực và sản lượng lớn hơn của chúng ta ngày càng tăng. Điều này có nghĩa là nhiều loại gạo, trái cây và rau của chúng ta không còn được sử dụng nữa và sẽ bị lãng quên nếu không có ngân hàng gen.

Căn hầm này được điều hành bởi chính phủ Na Uy, mở cửa cho các quốc gia và tổ chức trên toàn thế giới muốn lưu trữ hạt giống để bảo vệ. Tính đến năm 2022, kho chứa hơn một triệu mẫu hạt giống từ gần như mọi quốc gia trên hành tinh. Các hạt giống được giữ ở nhiệt độ âm 18 độ C và được dự đoán sẽ tồn tại hàng trăm năm.

Hầm chứa này được coi là một công cụ quan trọng để duy trì đa dạng sinh học nông nghiệp của thế giới, vốn đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường sống và bệnh tật. Mục tiêu là nếu một cuộc khủng hoảng toàn cầu xảy ra với ngành nông nghiệp, hạt giống chứa trong hầm có thể sẽ hỗ trợ và khôi phục mùa màng, bổ sung ngân hàng lương thực.

Trên thực tế, đây không phải là căn hầm có công nghê an toàn và bảo mật nhất trong lịch sử, nhưng vị trí xa xôi và thời tiết khắc nghiệt bao quanh lại khiến nó trở nên bất khả xâm phạm và trở thành nơi bảo vệ an toàn nhất trên hành tinh.

