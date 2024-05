Có thể thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng vì xâm nhập mặn

TP - Các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước vừa tiến hành nghiên cứu, lập bản đồ thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, với kịch bản hiện trạng, tổng mức thiệt hại do xâm nhập mặn ở khu vực này khoảng 70.168 tỷ đồng, trong đó thiệt hại gây ra với cây ăn quả chiếm 29,04%, hoa màu chiếm 27,04%, lúa chiếm 13,9% và thủy sản chiếm 30,02%.

Cà Mau là tỉnh có mức độ thiệt hại lớn nhất, chiếm 23,03%, tiếp theo là Bến Tre với mức thiệt hại chiếm 16,81%. Tỉnh có mức thiệt hại do xâm nhập mặn thấp nhất là Cần Thơ, chiếm 0,14%. An Giang không có thiệt hại do xâm nhập mặn.

Các nhà khoa học cũng xây dựng kịch bản thiệt hại do xâm nhập mặn tại ĐBSCL ở các năm 2030, năm 2040 và năm 2050 với mức thiệt hại lần lượt là 72.385 tỷ đồng, 73.530 tỷ đồng và 76.485 tỷ đồng.

Trong đó, Vĩnh Long là tỉnh có tỷ lệ tăng thiệt hại lớn nhất theo các kịch bản so với kịch bản hiện trạng, tiếp theo là Hậu Giang.