Cổ phiếu nhà Vingroup tiếp tục gây chú ý

TPO - Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp nhưng thị trường hôm nay (28/12) vẫn có phiên giao dịch khá tích cực khi sắc xanh lan rộng trên bảng điện tử. Chỉ riêng VHM và VIC phiên hôm nay đã đóng góp tới gần 3 điểm tới chỉ số VN-Index.

Mở cửa, thị trường giao dịch khá ảm đạm với thanh khoản thấp khiến chỉ số VN-Index lình xình quanh tham chiếu. Bảng điện tử phân hóa mạnh, nhưng phần lớn chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ hai cổ phiếu nhỏ là HNG và TLD sớm tăng kịch trần. Đáng chú ý nhất, cổ phiếu VHM sau phiên bùng nổ về giao dịch thỏa thuận tiếp tục hút lực cầu khá mạnh, với khoảng 13 triệu cổ phiếu trao tay, trở thành động lực chính của thị trường.

Thị trường diễn biến tích cực hơn khi bước sang phiên chiều. Sắc xanh bất ngờ lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Tâm điểm chú ý dồn về cổ phiếu bất động sản khi nhờ lực kéo của các mã “nhà” Vingroup, hàng loạt mã như DXG, PDR, KHG, CEO, DRH, IDJ, SIP, SDI… đồng loạt tỏa sáng. Đặc biệt, BCM bất ngờ đảo chiều khoác sắc xanh ngay khi ATC kết thúc, giúp mã này có phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Chỉ riêng VHM và VIC phiên hôm nay đã đóng góp tới gần 3 điểm tới chỉ số VN-Index.

Trong khi đó, dòng tiền đổ vào cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng cũng có sự gia tăng đáng kể giúp phần lớn các mã đều tăng điểm. Đơn cử như nhóm ngân hàng, các mã lớn như ACB, STB, VPB, TCV, CTG, VCB… đều khoác sắc xanh. Thậm chí, như NVB từ nhuốm đỏ đột ngột chuyển sang tăng mạnh tới 5,6% ở những phút cuối phiên. Với chứng khoán, HCM tiếp tục là mã tích cực nhất nhóm với mức tăng 1,8%. Còn các mã ORS, SSI, FTS, CTS duy trì được đà tăng nhẹ trong suốt phiên.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công cũng có phiên giao dịch ấn tượng khi các mã thuộc liên danh VIETUR như CC1, VCG, HAN... đều tăng với mức khoảng 2%. Các cổ phiếu cùng ngành như HHV, KSB, FCN, LCG... cũng diễn biến cùng chiều.

Gây bất ngờ cho nhà đầu tư là cổ phiếu HAG khi mã này thoát hiểm phút chót. Cụ thể, HAG đột ngột giảm sàn trước phiên ATC. Tuy nhiên, trong ATC, cổ phiếu này bất ngờ rút chân mạnh mẽ với hơn 8,6 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Kết thúc giao dịch, VN-Index tăng gần 7 điểm, lên khoảng 1.229 điểm, HNX-Index tăng 0,75 điểm, lên 231,35 điểm, Upcom tăng 0,51 điểm, lên 86,97 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 406 mã tăng, so với 227 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 717 triệu đơn vị, với giá trị hơn 15.500 tỷ đồng giảm hơn 7% về khối lượng và 20% về giá trị so với phiên hôm qua. Khối ngoại mua vào hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gần 28% so với phiên trước, tập trung VHC, HCM, VCB, DGC, BCM, trong khi đó bán hơn 770 tỷ đồng.